Giornata decisiva per la Serie A: incontro tra FIGC e Comitato scientifico

Verso le 15.30 ci sarà l'incontro tra la FIGC, il professor Paolo Zeppilli ed il Comitato scientifico. Si cerca un protocollo più approfondito.

Il Ministro Spadafora ha annunciato nella giornata di ieri che oggi ci sarebbe stato un incontro decisivo tra la FIGC ed il Comitato scientifico, ovvero il Governo.

"Per il calcio, la FIGC ha proposto un protocollo sul quale il comitato tecnico-scientifico ha ritenuto dover fare degli approfondimenti. L’audizione avverrà domani e speriamo possa servire per dare il via libera al protocollo visto che il calcio non permette né distanze di sicurezza, né l’utilizzo di dispositivi di protezione".

Queste le parole di Spadafora, che fanno capire anche l'argomento del giorno. Il Comitato chiederà alla FIGC, accompagnata dal professor Paolo Zeppilli, un nuovo protocollo, più dettagliato e più sicuro rispetto al primo.

E proprio qui nasce il problema dei tamponi. Le squadre stanno effettuando già gli esami, tanto che ieri un calciatore del è risultato positivo, ma ripetere i tamponi con la cadenza di quattro giorni sarebbe uno sforzo troppo grande ed una richiesta di tamponi troppo elevata. Per questo il Governo chiederà di puntare sugli esami sierologici, soprattutto quando saranno disponibili in tutte le regioni.

Nella video-conferenza di oggi si tratterà anche un tema molto delicato e cruciale per l'inizio del campionato: cosa fare in caso di positività all'interno del 'gruppo '? Oltre ovviamente alla quarantena automatica, ci sarà bisogno di un protocollo, di capire se la squadra che possiede il caso di positività potrà giocare normalmente.

Insomma, questi e molti altri temi, magari più strettamente riguardanti le partite e non solo gli allenamenti, saranno affrontati oggi alle 15.30 in quello che si appresta ad essere snodo cruciale per la Serie A.