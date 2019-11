La giornalista Wegerup: "Ibrahimovic ha sempre sognato di chiudere a Napoli"

Jennifer Wegerup, amica di Ibrahimovic, svela la passione dello svedese per il Napoli. E poi ammette: "Dipende se vuole continuare a giocare".

L'addio ai Los Angeles Galaxy, annunciato prima da lui e poi dal club americano, è storia di qualche ora fa. Ora, via alla seconda parte: dove giocherà Zlatan Ibrahimovic? Magari in , dove, dal al , più di un club sta già dimostrando un interesse concreto nei suoi confronti.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Se i felsinei appaiono al momento in pole per concretizzare l'operazione-bomba, attenzione anche al . Se non altro perché, come rivelato a 'TMW Radio' dalla giornalista svedese Jennifer Wegerup, amica di Ibrahimovic e curatrice della sua autobiografia, il suo sogno qualche anno fa era proprio questo.

"Ci sono tante voci che girano ora in Italia. Zlatan ha sempre sognato di finire a Napoli, dove è stato grande Maradona, ma 3-4 anni fa, prima degli . Poi il Milan ha un posto importante nel suo cuore".

Il mistero su quale sarà la prossima squadra di Ibrahimovic, dunque, si infittisce sempre più. Anche perché, secondo la Wegerup, non è da scartare nemmeno l'ipotesi che il centravanti decida di lasciare il calcio.