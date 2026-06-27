Giordania vs Argentina: tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali FIFA 2026

Giordania vs Argentina: Dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 28 giugno 2026 alle 02:00 GMT (22:00 EST del 27 giugno).

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Giordania vs Argentina: Contesto della partita

In California le due nazionali cercano di rilanciarsi dopo le fatiche della seconda giornata. Il torneo è già cambiato, e al Levi’s Stadium di Santa Clara non sono ammessi errori. Per avanzare serviranno tattica e un rapido recupero fisico.

L’allenatore giordano Jamal Sellami chiede disciplina difensiva e concretezza sotto porta, puntando sulla solidità tattica per contenere l’avversario di rango. I “Cavalieri” si affideranno alle proprie punte di diamante e a un rapido contropiede per imporre il ritmo, controllare il centro del campo e superare la solida difesa sudamericana. Di fronte c’è l’Argentina di Lionel Scaloni, squadra solida e ambiziosa, con giocatori di alto livello fisico e tecnico. La “Albiceleste” punta su un attacco letale e su un gioco aggressivo che esalta la disciplina sotto pressione.

Al San Francisco Bay Area Stadium andrà in scena una partita a scacchi tattica: entrambe le squadre dovranno evitare nuovi blackout difensivi, con la comunicazione a centrocampo e il marcamento verticale che faranno la differenza. L’Argentina vuole confermare il proprio status di qualificata automatica sotto la guida di Scaloni, mentre la Giordania cerca un risultato storico sfruttando al meglio il piano di Sellami. Con le sorti del girone ancora aperte, l’obiettivo è la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

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Come sono andate le cose nella seconda giornata?

Argentina 2-0 Austria

Al Dallas Stadium l’Argentina di Scaloni ha mostrato disciplina e classe, mantenendo la porta inviolata e battendo l’Austria 2-0. In cerca di riscatto, la Albiceleste è passata in vantaggio al 38’ con Lionel Messi, abile a trasformare in gol un tiro chirurgico dopo aver sbagliato un rigore in apertura.

L’Austria ha puntato sulla difesa, ma ha creato poco in mezzo al campo contro il pressing argentino. La retroguardia guidata da Romero e Martínez ha chiuso gli spazi e bloccato le transizioni. Nella ripresa l'organizzazione argentina ha prevalso e Messi ha chiuso i conti con la doppietta al 90+5′, garantendo i tre punti.

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Giordania 1-2 Algeria

Gli uomini di Sellami hanno subito un’enorme frustrazione tattica al San Francisco Bay Area Stadium, perdendo slancio sul finale e incassando una dura sconfitta per 2-1 contro una cinica Algeria. I Cavalieri hanno eseguito bene il piano nel primo tempo, passando al 36’ con il centrocampista Nizar Al-Rashdan, abile a sfruttare un errore difensivo.

Nella ripresa, però, la pressione continua dell’Algeria ha frantumato l’assetto giordano. La solidità fisica degli uomini di Sellami ha tenuto solo fino al 69’, quando Nadhir Benbouali ha insaccato il pari. Un errore in fase di transizione ha poi permesso ad Amine Gouiri di siglare il 2-1 all’82’. Nel finale la Giordania ha provato a reagire ma non è riuscita a superare l’ostinata difesa algerina, uscendo a mani vuote dal Gruppo J.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Giordania (Jamal Sellami)

Non deve però rinunciare del tutto al suo schema offensivo coraggioso e dal ritmo elevato, che ha permesso ai “Cavalieri” di conquistare un vantaggio iniziale cruciale contro l’Algeria. I movimenti verticali, le rotazioni rapide sulle fasce e l’eccellenza nelle transizioni, guidate da giocatori come Musa Al-Taamari, dimostrano che la Giordania possiede gli strumenti per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Sellami deve mantenere alta la concentrazione difensiva contro squadre che gestiscono bene il possesso. Nell’ultima partita la Giordania, con un modulo aggressivo, ha lasciato spazi quando i terzini si sono spinti in avanti, subendo un 2-1 nel finale. Contro l’Argentina, forte fisicamente e tatticamente, perdere palla in transizione sarà letale. Sellami deve quindi blindare il centrocampo: Al-Rawabdeh e Al-Rashdan devono mantenere posizioni strette per proteggere la difesa a tre e negare le ripartenze avversarie.

Argentina (Lionel Scaloni)

Scaloni non deve smantellare lo schema che ha permesso alla sua squadra di controllare il ritmo nella vittoria per 2-0 sull’Austria. Il nucleo difensivo guidato da Cristian Romero e Lisandro Martínez, con la presenza fisica di Rodrigo De Paul a centrocampo, resta fondamentale. Tuttavia, alla terza giornata serve un ricalibro offensivo contro difese ostinate.

Contro il pressing alto e le transizioni rapide della Giordania, restare orizzontali o rallentare il giro palla a centrocampo causerà stanchezza e attacchi prevedibili. Scaloni deve quindi affidare a Mac Allister e Fernández il compito di verticalizzare subito il gioco dopo il recupero palla. In fase di possesso l’Argentina deve attaccare con decisione gli spazi lasciati dai terzini giordani, usando sovrapposizioni veloci per allungare la difesa avversaria e creare le occasioni che Messi sa sfruttare.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

Notizie sulla squadra giordana

La squadra di Sellami, vogliosa di riscatto dopo la sconfitta di misura con l’Algeria, arriva all’incontro con organico al completo e senza squalificati. La Giordania confermerà il suo 3-4-3 equilibrato. In porta resta l’affidabile Yazeed Abulaila, protetto dai difensori Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab e Husam Abu Dahab, quest’ultimo già ammonito e a rischio squalifica.

A centrocampo Ihsan Haddad e Mohammad Abu Taha copriranno le fasce come terzini, mentre Noor Al-Rawabdeh e Nizar Al-Rashdan, con quest’ultimo reduce da un gol decisivo contro l’Algeria, proveranno a bloccare la costruzione centrale argentina. In attacco confermata la tridente esplosivo: Musa Al-Taamari a destra, Mahmoud Al-Mardi a sinistra e Ali Olwan centravanti.

Notizie sulla squadra argentina

Scaloni ha la rosa al completo e in forma, senza infortuni o squalifiche, dopo la vittoria sull’Austria. L’Albiceleste dovrebbe confermare il 4-4-2 fluido e ben equilibrato. In porta c’è il fuoriclasse Emiliano Martínez, protetto da una difesa a quattro solida. Al centro agiscono Cristian Romero e Lisandro Martínez, con Nahuel Molina a destra e Facundo Medina a sinistra; quest’ultimo rischia l’esclusione per un giallo rimediato in Texas.

In mediana Rodrigo De Paul e Thiago Almada offrono visione, mentre Alexis Mac Allister ed Enzo Fernández impostano il ritmo. In attacco, il capitano Lionel Messi, reduce da una doppietta, affianca Lautaro Martínez per completare un reparto letale.

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Giordania-Argentina: i duelli chiave

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Lionel Messi contro Yazan Al-Arab

Punto di riferimento dell’attacco di Scaloni, Messi resta una punta di diamante energica e sicura. Contro l’Austria ha agito con precisione alle spalle della punta, guidando l’azione e firmando una doppietta. Per superare la difesa giordana, Messi dovrà usare i suoi movimenti, il dribbling e la visione di gioco per allungare i centrali, attirare i marcatori e creare spazi per gli inserimenti di Almada.

A marcarlo ci sarà il centrale Al-Arab, punto fermo della difesa di Sellami. Nell’ultima uscita contro l’Algeria ha guidato il blocco centrale sotto forte pressione. Nonostante le difficoltà della linea difensiva giordana, Al-Arab vanta fisicità e dominio aereo capaci di contenere gli attaccanti di élite. Dovrà mantenere alta la concentrazione e comunicare bene con Abdallah Nasib e Husam Abu Dahab, usando il proprio posizionamento per fermare le sue incursioni centrali e negare all’Argentina spazio in transizione.

Nizar Al-Rashdan contro Alexis Mac Allister

Cuore pulsante del centrocampo giordano, Al-Rashdan deve dettare il ritmo del possesso e aprire varchi per i “Cavalieri”. Contro l’Algeria ha brillato in mediana, si è proiettato in avanti e ha firmato l’1-0. Contro l’Argentina dovrà muoversi tra le linee, verticalizzare in fretta e servire le ali come Musa Al-Taamari. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione potrà mettere in crisi la difesa argentina.

A provare a spezzare il loro ritmo creativo ci pensa il centrocampista argentino Mac Allister. Nella seconda giornata ha guidato il centrocampo con copertura tattica e passaggi orizzontali, contribuendo alla vittoria per 3-0 sull’Austria. Il suo lavoro difensivo senza palla e la disciplina in transizione verranno messi alla prova allo stadio della Baia di San Francisco. Insieme a Enzo Fernández, dovrà chiudere gli spazi centrali, pressare i punti di costruzione di Al-Rashdan e proteggere la difesa a quattro, evitando che l’Asia imposti un dominio tale da costringere l’Argentina in un guscio difensivo insostenibile.

Come si presentano le combinazioni del Gruppo J?

Dopo la seconda giornata il Gruppo J è ancora competitivo. L’Argentina guida con 6 punti e una differenza reti di +4, già qualificata agli ottavi grazie al 2-0 sull’Austria.

L’Algeria è seconda con 4 punti e +1 in differenza reti, l’Austria terza con 1 punto e −2, mentre la Giordania chiude a 0 punti e −1. La terza giornata allo San Francisco Bay Area Stadium è un crocevia: entrambe le squadre lottano per la qualificazione diretta o per restare in corsa all’ultima giornata.

Se l’Argentina vince

Una vittoria della squadra di Scaloni porterebbe l’Albiceleste a 9 punti, garantendole il primo posto nel Gruppo J e il miglior posizionamento possibile come testa di serie. Contemporaneamente, lascerebbe la Giordania a 0 punti, eliminandola dalla Coppa del Mondo indipendentemente dagli altri risultati.

Se la Giordania vincesse

In caso di successo, la Giordania salirebbe a 3 punti e resterebbe in corsa. Per la qualificazione diretta come seconda, dovrebbe sperare che l’Austria batta l’Algeria e che il differenziale reti le permetta di scavalcare entrambe. Se l’Algeria non perdesse, la Giordania resterebbe terza con tre punti, dipendendo dalla classifica delle terze classificate, dove tale bottino non garantisce la qualificazione.

Un pareggio

Un pari in California lascerebbe l’Argentina a +7, sicura del primo posto, a meno che l’Algeria non travolga l’Austria e la superi nella differenza reti. La Giordania salirebbe a 1 punto, ma resterebbe comunque ultima o penultima. Il pareggio la eliminerebbe, perché con una differenza reti negativa non basterebbe per il ripescaggio.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Giordania, guidata da Jamal Sellami, non ha ancora comunicato infortuni, squalifiche o la formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

Anche il ct argentino Lionel Scaloni non ha ancora diffuso una probabile formazione e non ci sono infortuni o squalifiche. L’Argentina, già qualificata, potrebbe usare l’incontro per gestire i minuti dei titolari.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Giordania ha perso quattro delle ultime cinque gare, pareggiando solo 2-2 con la Nigeria in amichevole a marzo. Nell’ultimo match è stata battuta 2-1 dall’Algeria ai Mondiali, con il gol finale di Gouiri che ha eliminato le sue speranze. Ha anche perso 3-1 con l’Austria e 2-0 con la Colombia in amichevole a giugno. In cinque match ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11.

L’Argentina ha vinto le ultime cinque gare, segnando 15 gol e non subendone. Nell’ultimo match ha battuto l’Austria 2-0 con una doppietta di Messi; in precedenza aveva superato Algeria 3-0 e Zambia 5-0, mantenendo la porta inviolata in tutte e cinque le uscite.

Precedenti

Non ci sono precedenti tra Giordania e Argentina.

Classifica



