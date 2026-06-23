Giordania vs Argentina: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Giordania vs Argentina: Dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 28 giugno 2026 alle 02:00 GMT / 22:00 EST (27 giugno).

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Giordania vs Argentina: Contesto della partita

Il match in California è cruciale: entrambe le nazionali devono riscattarsi dopo le fatiche della seconda giornata. Le sorprese della seconda tornata hanno ridotto il margine d’errore al Levi’s Stadium di Santa Clara. Tattica e recupero fisico saranno decisivi per le loro ambizioni nella fase a eliminazione diretta.

L’allenatore giordano Jamal Sellami chiede disciplina difensiva e concretezza sotto porta, puntando su un gioco di transizione rapido e sul controllo del centro del campo per mettere in difficoltà la difesa argentina. Di fronte avranno l’Argentina di Lionel Scaloni, squadra solida e ambiziosa, dotata di talento fisico e tecnico di prim’ordine. L’Albiceleste punta su un attacco letale e su un gioco aggressivo che brilla sotto pressione.

Al San Francisco Bay Area Stadium si prevede una partita ricca di aggiustamenti tattici tra i due tecnici: errori difensivi in fase di transizione potrebbero risultare fatali, perciò saranno cruciali la comunicazione a centrocampo e un marcamento rapido. L’Argentina punta a blindare la qualificazione, mentre la Giordania vuole sorprendere con coraggio e organizzazione. In palio c’è un posto nella fase a eliminazione diretta, e fin dal fischio d’inizio ogni scelta conterà.

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Come sono andate le cose nella seconda giornata?

Argentina 2-0 Austria

Al Dallas Stadium la squadra di Scaloni ha mostrato disciplina e classe, mantenendo la porta inviolata e battendo l’Austria 2-0. Decisivo il gol al 38’ di Lionel Messi, che ha riscattato un rigore iniziale fallito.

L’Austria ha puntato sulla stabilità difensiva, ma ha creato poco al centro contro il pressing argentino. La difesa guidata da Romero e Martínez ha chiuso gli spazi e bloccato le transizioni. Nella ripresa l’Argentina ha aumentato il controllo e, al 90’+5′, Messi ha siglato la doppietta che ha chiuso i conti.

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Giordania 1-2 Algeria

Gli uomini di Sellami hanno mostrato grande frustrazione tattica al San Francisco Bay Area Stadium, perdendo slancio nel finale e cedendo 2-1 a una cinica Algeria. I Cavalieri avevano iniziato bene, passando al 36’ con il centrocampista Nizar Al-Rashdan, abile a sfruttare un errore difensivo.

Nel secondo tempo, però, la pressione costante dell’Algeria ha frantumato l’assetto giordano. La spina dorsale fisica della squadra di Sellami ha tenuto fino al 69°, quando Nadhir Benbouali ha insaccato il pari. Un errore in fase di transizione ha poi permesso ad Amine Gouiri di siglare il definitivo 2-1 all’82°. Nel finale la Giordania ha provato a variare gli schemi offensivi senza successo, restando a secco nel Gruppo J.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Giordania (Jamal Sellami)

Non deve però rinunciare del tutto al suo schema offensivo, coraggioso e ad alto ritmo, che ha portato al vantaggio iniziale. I movimenti verticali, le rapide rotazioni sulle fasce e le transizioni guidate da Al-Taamari dimostrano che la Giordania ha gli strumenti per creare problemi a qualsiasi avversario.

Tuttavia, Sellami deve assicurarsi che la sua squadra mantenga la massima concentrazione difensiva contro squadre capaci di gestire bene il possesso palla. Nella partita precedente l’atteggiamento aggressivo della Giordania ha a volte lasciato spazi vuoti quando i terzini si spingevano in avanti, e questo ha portato a una dura sconfitta per 2-1 nel finale. Contro un’Argentina con grande tradizione fisica, tattica e atletica, perdere palla nelle transizioni sarà fatale. Sellami deve quindi rafforzare il centrocampo difensivo, chiedendo a giocatori come Noor Al-Rawabdeh e Nizar Al-Rashdan di mantenere posizioni strette per chiudere gli spazi e proteggere la difesa a tre.

Argentina (Lionel Scaloni)

Scaloni non deve cambiare lo schema che ha portato alla vittoria per 2-0 sull’Austria. La difesa con Romero e Martínez e la fisicità di De Paul restano punti fermi. Contro linee difensive ostinate, però, serve un attacco più vario e un controllo palla più rapido.

Contro il pressing alto della Giordania e le sue rapide transizioni, restare troppo orizzontali o rallentare il giro palla a centrocampo porterà a stanchezza e attacchi prevedibili. Scaloni deve quindi affidare a Mac Allister e Fernández il compito di verticalizzare subito il gioco dopo il recupero palla. In fase di possesso l’Argentina deve attaccare gli spazi lasciati dai terzini giordani con sovrapposizioni rapide e dirette, per allungare la difesa avversaria e creare varchi per Messi.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

Notizie sulla squadra giordana

La squadra di Sellami, vogliosa di riscatto dopo il ko con l’Algeria, arriva con organico al completo e nessun squalificato. I giordani dovrebbero confermare il 3-4-3. In porta resta l’affidabile Yazeed Abulaila, protetto dai difensori Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab e Husam Abu Dahab, già ammonito e a rischio squalifica.

A centrocampo Ihsan Haddad e Mohammad Abu Taha copriranno le fasce, mentre Noor Al-Rawabdeh e Nizar Al-Rashdan, con quest’ultimo reduce da un gol decisivo contro l’Algeria, proveranno a bloccare la costruzione argentina. In attacco confermati Musa Al-Taamari a destra, Mahmoud Al-Mardi a sinistra e Ali Olwan centravanti.

Notizie sulla squadra argentina

Scaloni ha tutta la rosa al completo e in forma, senza infortuni o squalifiche, dopo la vittoria sull’Austria. L’Albiceleste dovrebbe confermare il 4-4-2 fluido e ben equilibrato. Emiliano Martínez guida la difesa, con Cristian Romero e Lisandro Martínez centrali, Nahuel Molina a destra e Facundo Medina a sinistra, quest’ultimo diffidato dopo un giallo in Texas.

A centrocampo Rodrigo De Paul e Thiago Almada offrono visione di gioco, mentre Alexis Mac Allister ed Enzo Fernández dettano il ritmo. In attacco, il capitano Lionel Messi, in splendida forma dopo la doppietta nella seconda giornata, affianca Lautaro Martínez.

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Giordania-Argentina: i duelli chiave

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Lionel Messi vs Yazan Al-Arab

Punto di riferimento dell’attacco di Scaloni, Messi resta una punta di diamante energica e sicura. Contro l’Austria ha diretto l’attacco con una doppietta da maestro. Per superare la difesa giordana dovrà usare i suoi movimenti, il dribbling e la visione di gioco per attirare i centrali e creare spazi per Almada.

A fermarlo ci proverà il centrale Al-Arab, punto fermo della difesa di Sellami. Nell’ultima uscita contro l’Algeria ha guidato il blocco centrale, mostrando fisicità e abilità aeree che possono mettere in difficoltà anche gli attaccanti più quotati. Per fermare le sue incursioni centrali serviranno concentrazione, comunicazione costante con Abdallah Nasib e Husam Abu Dahab e un posizionamento perfetto.

Nizar Al-Rashdan contro Alexis Mac Allister

Cuore pulsante del centrocampo giordano, Al-Rashdan deve dettare il ritmo, aprire le linee avversarie e servire i “Cavalieri”. Contro l’Algeria ha giocato con intelligenza, si è proiettato in avanti e ha segnato l’1-0. Contro l’Argentina dovrà inserirsi tra le linee, verticalizzare rapidamente e servire le ali come Musa Al-Taamari. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione potrà mettere in crisi la difesa argentina.

A interrompere questo ritmo creativo ci prova il centrocampista argentino Mac Allister. Nella seconda giornata ha guidato il centrocampo con tattica e precisione, contribuendo a una vittoria per 3-0 sull’Austria. Il suo lavoro difensivo senza palla e la disciplina nelle transizioni verranno messi alla prova allo stadio della Baia di San Francisco. Al suo fianco agirà Enzo Fernández: insieme dovranno chiudere gli spazi centrali, pressare i primi portatori di palla di Al-Rashdan e proteggere la difesa a quattro, evitando che l’Asia imposti un dominio incontrollabile a centrocampo e costringa l’Argentina in un guscio difensivo insostenibile.

Come si delineano le combinazioni del Gruppo J?

Dopo la seconda giornata il Gruppo J resta competitivo. L’Argentina è prima con 6 punti e una differenza reti di +4, già qualificata agli ottavi grazie al 2-0 sull’Austria.

L’Algeria è seconda con 4 punti e +1 di differenza reti, l’Austria terza con 1 punto e −2, mentre la Giordania chiude a 0 punti e −1. La terza giornata allo San Francisco Bay Area Stadium è cruciale: entrambe le squadre lottano per la qualificazione diretta o per restare in corsa tramite la “wild card”.

Se l’Argentina vince

Una vittoria dell’Argentina porterebbe la squadra a 9 punti, garantendo il primo posto nel girone e la qualificazione come testa di serie. La Giordania resterebbe a 0 punti, eliminata automaticamente.

Se la Giordania vincesse

In caso di successo, la Giordania salirebbe a 3 punti e dovrebbe sperare che l’Austria batta l’Algeria, superandole entrambe grazie a una migliore differenza reti per agguantare il secondo posto. Se l’Algeria non perdesse, la Giordania resterebbe terza e dovrebbe sperare nella classifica delle terze classificate, dove tre punti non garantiscono la qualificazione.

Un pareggio

Un pari in California lascerebbe l’Argentina a +7, sicura del primo posto a meno di una vittoria algerina con ampio margine sull’Austria. La Giordania salirebbe a 1 punto, restando comunque ultima o penultima. Il pareggio la eliminerebbe: un solo punto con differenza reti negativa non è mai bastato per il ripescaggio.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Giordania, allenata da Jamal Sellami, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate. La probabile formazione sarà comunicata più avanti.

Anche Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, non ha ancora diffuso una probabile formazione e non ci sono infortuni o squalifiche. Con il passaggio agli ottavi già sicuro, Scaloni potrebbe gestire i minuti dei titolari.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Giordania ha perso quattro delle ultime cinque gare, pareggiando solo 2-2 con la Nigeria in amichevole a marzo. Nell’ultimo match è caduta 2-1 contro l’Algeria ai Mondiali, con il gol di Gouiri che ha eliminato le sue speranze. Ha anche perso 3-1 con l’Austria e 2-0 con la Colombia in amichevole a giugno. In cinque match ha segnato cinque gol e subìto undici.

L’Argentina ha vinto le ultime cinque gare, segnando 15 gol e non subendone. Nell’ultimo match ha battuto l’Austria 2-0 con una doppietta di Messi, dopo il 3-0 all’Algeria nel debutto mondiale e il 5-0 allo Zambia in amichevole.

Precedenti

Non ci sono dati sugli scontri diretti tra Giordania e Argentina: le due nazionali non si sono affrontate di recente e non sono disponibili risultati storici.

Classifica



