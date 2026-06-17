Giordania vs Algeria: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J San Francisco Bay Area Stadium

Giordania-Algeria si disputerà il 23 giugno 2026 alle 03:00 GMT (22 giugno 2026 alle 23:00 EST).

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Giordania-Algeria: il contesto della partita

Il match, in programma nel nord della California, è cruciale: entrambe le squadre del Gruppo J devono riscattarsi dopo le sconfitte all’esordio. La Giordania ha perso 3-1 contro l’Austria, l’Algeria 3-0 contro l’Argentina campione in carica. Al San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) l’errore non è più ammesso. Entrambe sanno che la rapida ripresa fisica e mentale sarà decisiva per mantenere vive le speranze di qualificazione.

L’allenatore giordano Jamal Sellami deve però correggere in fretta i problemi emersi contro l’efficienza europea, affidandosi alla creatività del talento Mousa Al-Tamari per creare occasioni e superare una difesa africana molto esperta. Di fronte avranno l’Algeria di Vladimir Petković, squadra solida e grintosa, abituata a difendere con disciplina e a colpire in contropiede.

Al San Francisco Bay Area Stadium si prevede una partita ricca di aggiustamenti tattici. Entrambe le squadre devono migliorare la difesa e gestire bene le transizioni. L’Algeria punta a lanciare la propria campagna, mentre la Giordania vuole sfruttare coraggio, contropiedi e precisione. Con le combinazioni di girone che prendono forma, entrambe puntano agli ottavi e agiranno di conseguenza fin dal fischio d’inizio.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026

Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

Austria 3-1 Giordania

La squadra di Jamal Sellami ha mostrato grande grinta all’esordio ai Mondiali FIFA a Santa Clara, ma una serie di episodi sfavorevoli nel secondo tempo l’ha condannata alla sconfitta per 3-1 contro l’Austria. I Nashama sono andati sotto al 20’ quando Romano Schmid ha scagliato un tiro dal limite che ha superato Yazeed Abulaila. La Giordania ha reagito con coraggio e ha pareggiato dopo l’intervallo: Ali Olwan ha ricevuto da Noor Al-Rawabdeh e ha firmato un magnifico gol in solitaria.

Gli esordienti hanno tenuto testa agli avversari e hanno visto annullare un gol di Arnautović per fallo di mano. Al 76’ però la sfortuna ha colpito: il difensore Yazan Al-Arab ha deviato un corner nella propria porta. Arnautović ha infine sigillato il risultato nei minuti di recupero con un calcio di rigore, ma il coraggio della Giordania promette bene per la seconda giornata.

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Argentina 3-0 Algeria

La squadra di Vladimir Petković ha offerto una prova difensiva disciplinata a Kansas City, ma alla fine è stata sopraffatta dalle stelle dell’Argentina, che ha vinto 3-0. Le Volpi del Sahara hanno subito la pressione del blocco sudamericano e sono andate sotto al 17’ per il classico destro a giro di Lionel Messi.

L’Algeria ha resistito, creando pericolo in contropiede con Anis Hadj Moussa, ma nella ripresa la pressione argentina è risultata insostenibile. Messi ha raddoppiato al 60’ sfruttando un rimbalzo e ha chiuso la tripletta al 76’ con un tiro preciso dal limite. Nonostante il punteggio, l’organizzazione algerina nel primo tempo offre un modello utile in vista del match a Santa Clara.

Quali aggiustamenti tattici serviranno ora?

Giordania (Jamal Sellami): abbassare il baricentro e migliorare la finalizzazione.

Jamal Sellami non deve rinunciare al coraggio e all’intensità che hanno permesso ai Nashama di mettere in difficoltà l’Austria e di rientrare in partita nel secondo tempo. I tagli in profondità e la grinta di Ali Olwan dimostrano che la Giordania ha le armi per creare occasioni anche sul palcoscenico mondiale.

Contro l’Algeria, squadra aggressiva e intensa, perdere palla in transizione o restare passivi sarà letale. La priorità è blindare il centrocampo: protezione della difesa a tre, chiusura delle corsie laterali e interdizione dei palleggiatori algerini.

Algeria (Vladimir Petković): velocità di transizione a centrocampo e sovraccarichi offensivi sulle fasce.

Vladimir Petković non deve smantellare il suo schema pragmatico, che ha permesso alla squadra di contenere l’Argentina campione in carica. La difesa regge, ma contro la Giordania serve più incisività in fase offensiva: i Fennecs devono accelerare il possesso e cercare sovraccarichi sulle fasce.

Contro il solido blocco difensivo della Giordania, restare troppo orizzontali o rallentare la circolazione della palla a centrocampo causerà stanchezza e attacchi prevedibili. Petković deve quindi accelerare il gioco: il mediano deve portare la palla in avanti più velocemente. In fase di avanzata, i Fennecs devono creare sovraccarichi dinamici sulle fasce. Le sovrapposizioni rapide dei terzini, come Rayan Aït-Nouri, devono allungare i laterali giordani e aprire spazi che il capitano Riyad Mahrez, subentrato contro l’Argentina, può sfruttare per evitare il soffocamento centrale.

Ci sono novità sulla squadra per la seconda giornata?

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Notizie sulla squadra giordana

Jamal Sellami deve ora consolidare la coesione del gruppo, aiutandolo a superare il contraccolpo psicologico dopo l’esordio storico. La buona notizia è che, nonostante la sconfitta per 3-1 contro l’Austria, la squadra non ha nuovi infortuni o squalifiche e potrà contare su tutta la rosa.

La Giordania confermerà il collaudato 3-4-3. Lo staff medico e tecnico lavora a stretto contatto con il centrale Yazan Al-Arab, reduce da un autogol, per assicurarne la piena serenità. Al-Arab tornerà in campo con Mohannad Abu Al-Nadi e Abdallah Nasib per blindare la difesa davanti al portiere Yazeed Abulaila. A centrocampo Noor Al-Rawabdeh, autore di un assist alla prima giornata, agirà in coppia con Nizar Al-Rashdan, mentre Mohannad Abu Taha e il capitano Ihsan Haddad saranno i terzini.

In attacco tutto confermato. In attacco Ali Olwan, autore di una grande prova e di un gol storico, resta punta centrale. A destra la stella Mousa Al-Tamari e a sinistra Omer Al-Fakhouri completano il tridente, pronto a sfruttare velocità e scambi rapidi per colpire la difesa algerina.

Notizie sulla squadra algerina

Vladimir Petković deve risolvere un complesso rebus tattico e di recupero in vista di una gara da riscatto. Il nodo principale per i Fennecs è gestire lo sforzo fisico dopo la sconfitta per 3-0 all’esordio contro l’Argentina, che ha richiesto un impegno difensivo estenuante fin dal fischio d’inizio.

L’Algeria si affiderà al suo solido 4-3-3. In difesa, i centrali Aïssa Mandi e Ramy Bensebaini dovranno evitare gli errori di Kansas City. I terzini Rayan Aït-Nouri e Rafik Belghali dovranno contenere le sovrapposizioni per non farsi sorprendere dalle ali giordane in transizione, mentre il portiere Luca Zidane cercherà una maggiore protezione per rafforzare il controllo dell’area.

In mediana Petković deve trovare il giusto equilibrio e innescare la creatività diNabil Bentaleb, Hicham Boudaoui e del giovane Ibrahim Maza, chiamati ad accelerare il possesso palla. In attacco Amine Gouiri agirà centralmente, sostenuto da Farès Chaïbi a sinistra e dalla velocità di Anis Hadj Moussa a destra, per punire la Giordania in contropiede.

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Giordania-Algeria: i duelli chiave

Ali Olwan vs Aïssa Mandi

Dopo aver segnato il primo storico gol della Giordania in una Coppa del Mondo FIFA con una conclusione precisa nella prima giornata, Olwan resta il punto di riferimento dell’attacco di Jamal Sellami. Contro l’Austria ha guidato con energia e lucidità i Nashama. Per superare la difesa tecnica algerina, Olwan dovrà usare la sua esplosiva velocità in profondità e il suo ritmo costante per allungare i centrali, attirare i marcatori e creare spazi che giocatori come Mousa Al-Tamari potranno sfruttare.

A fermarlo proverà il centrale Aïssa Mandi, punto fermo della difesa di Vladimir Petković. Nel match d’esordio contro l’Argentina ha guidato il blocco centrale con autorità. La retroguardia algerina ha retto per un’ora, ma nel finale è stata piegata dalla pressione fisica e tecnica degli avversari. Per fermare Olwan serviranno concentrazione massima, comunicazione perfetta e un posizionamento impeccabile, così da chiudere gli spazi e bloccare le sue incursioni.

Ibrahim Maza contro Noor Al-Rawabdeh

Il giovane regista algerino Ibrahim Maza deve dettare il ritmo e aprire varchi per le punte. Contro l’Argentina ha gestito il centrocampo con personalità. Contro la Giordania dovrà muoversi tra le linee, verticalizzare rapidamente e servire le incursioni di Farès Chaïbi e Anis Hadj Moussa. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione potrà bucare facilmente la difesa giordana.

Il centrocampista giordano Noor Al-Rawabdeh proverà a spezzare questo ritmo creativo. Nella prima giornata ha già mostrato le sue doti tattiche e creative, servendo l’assist per il pareggio di Olwan contro l’Austria. Ma la sua capacità di difendere senza palla verrà messa alla prova allo stadio della Baia di San Francisco. Dovrà muoversi con aggressività per chiudere gli spazi centrali, bloccare le verticalizzazioni di Maza e proteggere la difesa a tre, evitando che le potenze nordafricane dominino il centrocampo e costringano la Giordania a un'impostazione troppo difensiva.

Come si presentano le combinazioni del Gruppo J?

Dopo la prima giornata il Gruppo J si è già diviso nettamente. L’Argentina campione in carica guida con 3 punti e una differenza reti di +3, grazie al 3-0 sull’Algeria. L’Austria segue con 3 punti e +2, dopo il 3-1 sulla Giordania.

Giordania e Algeria restano a zero punti. Il match della 2ª giornata a San Francisco è già decisivo: chi vince resta in corsa per la qualificazione.

Se la Giordania vincesse

Una vittoria storica porterebbe i Nashama a 3 punti, riaprendo la corsa ai primi due posti. In base all’esito di Argentina-Austria a Dallas, i giordani salirebbero al secondo posto per differenza reti. Un successo darebbe loro un vantaggio psicologico in vista dell’ultima, difficile gara con l’Argentina e lascerebbe l’Algeria a zero punti, quasi eliminata.

Se l’Algeria vincesse

In caso di successo, gli uomini di Vladimir Petković salirebbero a 3 punti, agganciando la squadra perdente di Argentina-Austria e riportando l’Algeria in corsa per gli ottavi. In caso contrario la Giordania resterebbe a 0 punti e, all’ultima giornata, dovrebbe battere l’Argentina campione del mondo e sperare negli spareggi per il terzo posto.

Un pareggio

Un nuovo pari a Santa Clara lascerebbe Giordania e Algeria a un punto, quasi eliminandole. A quel punto entrambe dovrebbero vincere l’ultima e sperare in risultati favorevoli altrove per rientrare tra le otto migliori terze.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Giordania è allenata da Jamal Sellami. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche, e non è stata ancora diffusa una probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

L'Algeria è guidata da Vladimir Petkovic. Anche per questa squadra, al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche e la probabile formazione non è stata ancora resa nota. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Giordania arriva all’incontro con un filotto di cinque gare senza vittorie: due pareggi e tre sconfitte. L’ultima uscita è un 2-0 contro la Colombia del 7 giugno 2026, preceduto dal 4-1 incassato dalla Svizzera a fine maggio. A marzo i pareggi con Nigeria e Costa Rica avevano illuso, ma la squadra ha comunque subito 11 gol e ne ha segnati 7 nelle cinque gare citate.

L’Algeria, invece, ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una nelle ultime cinque: l’11 giugno ha battuto 4-0 la Bolivia e, in precedenza, 1-0 i Paesi Bassi. Il 7-0 al Guatemala a marzo evidenzia la loro forza in attacco. L’unica sconfitta è arrivata contro la Nigeria in Coppa d’Africa a gennaio. Gli algerini hanno segnato 12 gol e subìto solo 2 in quelle cinque gare.

Storia degli scontri diretti

JOR Ultima partita ALG 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Algeria 1 - 1 Giordania 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta, in un’amichevole il 30 maggio 2004, chiudendo 1-1. La gara di martedì, valida per la fase a gironi dei Mondiali, sarà il loro primo scontro ufficiale.

Classifica

Nel Gruppo J, l'Algeria è prima e la Giordania quarta alla vigilia della seconda giornata.