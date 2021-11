Giordania, Serie A: Sahab SC-Al-Bara'a primo match diretto da una quaterna arbitrale femminile

In Giordania, il massimo campionato nazionale di calcio è diventato palcoscenico per una prima volta assoluta.

Il match tra Sahab SC-Al-Bara'a è stato diretto da una formazione arbitrale composta esclusivamente da donne: l'arbitro internazionale Israa Mobaideen è stata assistita nel corso dei 90' di gioco da Sabreen Al-Abadi, Islam Al-Abadi e Hanin Murad.

La sfida si è conclusa con il risultato di 4-1 in favore della squadra di casa e al termine della gara, la Lega Giordana ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per aver raggiunto un risultato importantissimo in tema di emancipazione femminile:

"La Federazione ha al primo posto delle sue priorità il potenziamento della selezione arbitrale femminile e cerca di portare avanti il progetto per aumentare gli arbitri donna, conferendo loro un preciso status professionale che incarni le loro qualità e allo stesso tempo evidenziando l'importanza del ruolo all'intero del sistema calcistico".

Una prima volta storica, con lo stato giordano a fare da precursore.