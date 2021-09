Gioia San Marino, primo goal nelle qualificazioni Mondiali dopo 4 anni

La nazionale di San Marino torna a far goal nelle qualificazioni Mondiali contro la Polonia dopo 4 anni. Il goal in casa mancava dal 2013.

Ogni goal per San Marino è un'impresa storica e un motivo di grande festa, nonostante le pesanti sconfitte. E la rete segnata a Serravalle contro la Polonia non fa assolutamente eccezione.

La partita è terminata 7-1 per la nazionale di Lewandowski (autore di una doppietta), ma quell'unico goal segnato da San Marino con Nicola Nanni, 21enne attaccante in forza alla Lucchese in Serie C, fa tutta al differenza del mondo.

Si tratta infatti del primo goal segnato dalla nazionale sanmarinese nelle qualificazioni Mondiali dal 2017 ad oggi . L'ultima rete era arrivata in trasferta contro l'Azerbaigian.

Restando sempre in tema di qualificazioni Mondiali, quello contro la Polonia è inoltre anche il primo goal segnato da San Marino in casa dal 2014. E curiosamente, anche in quella occasione, l'avversario era la Polonia.