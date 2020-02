I giocatori che valgono di più in Serie A: Eriksen davanti a Dybala, Ronaldo 4°

Christian Eriksen è il calciatore col valore più alto del campionato: 90 milioni. 7 giocatori dell'Inter nella top 20, Insigne primo italiano.

Timidezza? Paura della nuova realtà? Macché: Christian Eriksen si è presentato con il botto in A. Una ventina di minuti di ottimo livello nel derby, dopo l'esordio così così di Udine, e una splendida punizione contro la traversa. Non è una sorpresa: siamo di fronte a un grande giocatore. Che l' ha pagato poco, sfruttando il suo status di potenziale parametro zero, in relazione al suo altissimo valore reale.

Niente Cristiano Ronaldo, né Dybala: il calciatore con il valore di mercato più alto del nostro campionato è proprio lui, Eriksen. 90 milioni di euro, secondo il sito specializzato 'Transfermarkt': se in estate un club volesse già bussare alla porta dell'Inter, ecco la (teorica) cifra che dovrebbe sborsare per portarsi a casa il danese. Una cifra alta, altissima, che rende l'idea del tipo d'investimento operato dalla dirigenza nerazzurra a gennaio.

Altre squadre

A completare la top 5, ecco altri due elementi dell'Inter e altrettanti della . Normale: si parla delle due formazioni che - assieme alla - si stanno dando battaglia per diventare regina della . Secondo è Paulo Dybala (85 milioni), terzo Lautaro Martinez (80), quarti a pari merito Ronaldo e Romelu Lukaku (75), accomunati dallo stesso valore di mercato da Matthijs de Ligt e Kalidou Koulibaly.

Allargando lo sguardo, e prendendo in considerazione non tanto la top 5 ma la top 20, un dato balza agli occhi: la massiccia presenza di giocatori dell'Inter. Non solo Eriksen, Lautaro e Lukaku, ma anche Skriniar, Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, tutti valutati 60 milioni da 'Transfermarkt', oltre a Nicolò Barella (45 milioni). Nessun club di A può vantare una simile rappresentanza.

Il dato è tutt'altro che banale: anzi, va di pari passo con la crescita esponenziale di cui si è resa protagonista l'Inter nelle ultime stagioni. Grazie all'apporto economico di Suning, ma anche alla conclamata capacità di Beppe Marotta, arrivato poco più di un anno fa, di operare sul mercato per rinforzare la rosa. Munizioni a disposizione di Antonio Conte, che ora sogna concretamente di strappare lo scudetto a quella Juventus della quale, una volta, era simbolo e bandiera.

I GIOCATORI CHE VALGONO DI PIU' IN SERIE A

Christian Eriksen (Inter) - 90 milioni Paulo Dybala (Juventus) - 85 milioni Lautaro Martinez (Inter) - 80 milioni Cristiano Ronaldo (Juventus) - 75 milioni Romelu Lukaku (Inter) - 75 milioni Matthijs De Ligt (Juventus) - 75 milioni Kalidou Koulibaly ( ) - 75 milioni Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) - 70 milioni Miralem Pjanic (Juventus) - 70 milioni Fabian Ruiz (Napoli) - 60 milioni Milan Skriniar (Inter) - 60 milioni Lorenzo Insigne (Napoli) - 60 milioni Stefan De Vrij (Inter) - 60 milioni Federico Chiesa ( ) - 60 milioni Marcelo Brozovic (Inter) - 60 milioni Gianluigi Donnarumma (Milan) - 55 milioni Alex Sandro (Juventus) - 50 milioni Nicolò Zaniolo ( ) - 50 milioni Allan (Napoli) - 50 milioni Ciro Immobile (Lazio) - 45 milioni

Altro dato interessante: il primo calciatore italiano per valore di mercato (60 milioni) è Lorenzo Insigne, decimo. Prima di lui, solo stranieri. Dopo, ecco i vari Chiesa, Donnarumma, Zaniolo, Immobile, Romagnoli, Barella e compagnia (azzurra) cantante. Speranze - l'infortunato Zaniolo escluso - di Mancini per gli Europei. Gente giovane, di talento. Ma Eriksen è lontano...