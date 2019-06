I giocatori del Trapani mettono in mora la società: "Promesse disattese"

A quattro giorni dall'andata della finale playoff di Serie C, i giocatori del Trapani hanno messo in mora la società per stipendi non pagati.

A soltanto quattro giorni di distanza dalla finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Piacenza, i primi 90 minuti di 180 per essere promossi in Serie B, i giocatori del Trapani hanno messo in mora la società.

Tramite una nota ufficiale della squadra diramata attraverso sito dell'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, i giocatori del club siculo hanno preso il provvedimento a causa del mancato pagamento degli stipendi di marzo e aprile 2019.

La dirigenza aveva indicato come data ultima il 31 maggio per procedere al pagamento degli stipendi mancanti, ma giunti a quella data soltanto alcuni giocatori hanno ricevuto lo stipendio per il mese di marzo, mentre aprile è rimasto impagato per tutti.

Ecco quindi la decisione del gruppo di mettere in mora la società Trapani. Nel comunicato i giocatori hanno comunque chiarito che le vicende extra-campo non influenzeranno né l'impegno né la voglia di centrare la promozione in Serie B.