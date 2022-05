Giocatore dell'anno in Premier: esclusi Mané e Cristiano Ronaldo

La Premier League ha rivelato i finalisti per il premio di miglior giocatore dell'anno in Premier League 2021/2022. Una lista di otto nomi, che comprende nomi ovvi ma anche diverse omissioni a sorpresa. Tutti a caccia di Ruben Dias del Manchester City, vincitore nella passata stagione.

A proposito di Manchester City, la squadra di Guardiola ha due degli otto nominati: De Bruyne, come ovvio, ma anche Cancelo, ex terzino della Juventus, decisivo per l'annata al primo posto. I Citizens si giocano il titolo con il Liverpool, che può contare sui nominati Salah ed Alexander-Arnold. Fuori Mané.

Escluso insieme al vincitore della Coppa d'Africa, a caccia del poker di trofei con il Liverpool, anche Cristiano Ronaldo, autore di 18 goal e terzo nella graduatoria dei marcatori. Il lusitano aveva conquistato il titolo di miglior giocatore della Premier League nel 2007 e nel 2008.

Nomination anche per Saka dell'Arsenal e per Son del Tottenham, che si gioca la vittoria della classifica marcatori insieme a Salah:il sudcoreano è secondo con 21 centri, mentre l'egiziano guida a 22. A completare l quadro dei nominati anche Bowen del West Ham, autore di dieci goal e dodici assist, e Ward-Prowse del Southampton, fin qui essenziale per i suoi con 9 realizzazioni e 5 passaggi decisivi.

Tra gli altri esclusi eccellenti anche Kane del Tottenham, Diogo Jota del Liverpool e Mahrez del Manchester City. Nessun giocatore del Chelsea di Tuchel ha ricevuto la nomination per il Premier League Player of the Season, così come nessuno del Manchester United.

Cristian Ronaldo è l'unico calciatore ad aver vinto il premio in due occasioni al pari dell'ex compagno del Manchester United, meteora in Italia, Nemanja Vidic.

PREMIER LEAGUE, CALCIATORE DELL'ANNO: I NOMINATI