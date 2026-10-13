Condividi Segui GOAL su Google

Il passaggio del Liverpool a una nuova era sotto la guida di Andoni Iraola si sta rivelando tutt’altro che agevole, mentre crescono gli interrogativi sulla direzione tattica del club. Il periodo successivo alle gestioni di Jurgen Klopp e Arne Slot si preannunciava difficile, ma i riflettori sono puntati soprattutto sul grande acquisto Florian Wirtz e sulle sue difficoltà a incidere nelle partite di Premier League.

Pubblicità

Crescono i dubbi sulla visione tattica di Iraola

Il corrispondente calcistico dell’Observer Rory Smith ha evidenziato questi problemi strutturali durante una recente discussione, suggerendo che alla squadra manchi un piano coerente. «È molto difficile vedere progressi con Wirtz», ha spiegato Smith al Monday Night Club di BBC Radio 5 Live. Il giornalista ha osservato che, mentre altri giovani arrivati come Bradley Barcola sono ancora nelle prime fasi dell’adattamento, cresce l’urgenza che i nomi di punta della squadra diano il loro contributo. «Con [Bradley] Barcola è ancora molto presto, quindi è un po’ diverso, ma non è partito forte proprio quando forse la squadra ne aveva bisogno», ha aggiunto, indicando un ritardo più generale nel rendimento dei nuovi acquisti.

Smith si è spinto oltre, descrivendo una squadra che, al momento, vale meno della somma dei suoi singoli. «Continuano a sembrare una squadra molto frammentata. Non mi è del tutto chiaro quale sia la versione definitiva del Liverpool verso cui si sta lavorando in questo momento. Questo mi preoccupa più del risultato contro il Manchester City», ha osservato. È proprio l’assenza di una chiara «versione definitiva» a sembrare la principale fonte di preoccupazione per i tifosi di Anfield: lo stile del passato, fatto di pressing alto e ritmi elevati, sta lasciando il posto a un sistema che, nelle partite più importanti, appare slegato e sperimentale.

Il dilemma Florian Wirtz ad Anfield

Al centro dell’attuale crisi d’identità del Liverpool c’è il rendimento di Florian Wirtz, arrivato nel Merseyside con la reputazione di essere uno dei trequartisti più creativi e tecnicamente dotati d’Europa. Il nazionale tedesco, però, ha faticato ad adattarsi alle richieste fisiche e al rigore tattico della Premier League. Anziché essere il fulcro del centrocampo, Wirtz è spesso rimasto ai margini delle partite, senza offrire l’ultimo passaggio decisivo o la pericolosità sotto porta che ci si aspettava quando il club ha investito così tanto su di lui durante la finestra di mercato.

Il dibattito su Wirtz si è spostato dal suo potenziale alla sua effettiva utilità in una squadra inglese di vertice. I critici iniziano a chiedersi se le sue caratteristiche specifiche siano davvero efficaci ai ritmi della Premier League, soprattutto in una squadra che sta ancora cercando il proprio equilibrio in fase difensiva e offensiva. La frustrazione è palpabile: il 21enne avrebbe dovuto fare da raccordo tra centrocampo e attacco, ma al momento sembra faticare a trovare il proprio posto nel sistema in evoluzione di Iraola, mentre la squadra perde punti.

Sutton mette in dubbio le doti fisiche di Wirtz

L’ex attaccante di Premier League Chris Sutton ha espresso un giudizio particolarmente netto sul contributo del tedesco, o sulla sua mancanza, nell’attuale Liverpool. Intervenendo al Monday Night Club, Sutton ha suggerito che Wirtz non abbia la presenza fisica necessaria per imporsi a centrocampo, mettendolo a confronto, a suo sfavore, con ex giocatori di grande impatto fisico della Premier League. L’opinionista ha scherzato sul fatto che il problema principale del centrocampista sia non avere la stazza di un Marouane Fellaini né le caratteristiche capaci di cambiare le partite dei giocatori che in passato sono stati protagonisti nel Liverpool.

Argomenti correlati

«Ha un’intelligenza calcistica straordinaria. Però poi lo guardi e pensi: quali sono le sue caratteristiche? Non direi che sia un giocatore capace di saltare l’uomo come Eden Hazard. Non è come Philippe Coutinho, che riesce ad andare al tiro. Non attacca la profondità. Non ha una grande stazza, non è un Tim Cahill o un Fellaini. Il suo problema è: che tipo di giocatore è, in realtà? È solo un giocatore di calcetto molto intelligente», ha detto Sutton alla BBC. L’etichetta di «giocatore di calcetto» è una critica pungente per un calciatore del livello di Wirtz: lascia intendere che al suo gioco manchino l’incisività e la solidità fisica necessarie nel calcio a undici ai massimi livelli.

Il Liverpool cerca la strada per ripartire

Mentre il Liverpool si prepara a una serie di impegni impegnativi, Iraola deve affrontare il difficile compito di integrare i suoi giocatori di punta mantenendo una posizione competitiva in campionato. Le critiche di figure come Smith e Sutton sottolineano la pressione sull’allenatore affinché trovi un undici titolare stabile e un assetto tattico che valorizzi i suoi giocatori più creativi. Per riuscire ad affermarsi, Wirtz potrebbe aver bisogno di un sostegno diverso intorno a sé, magari di centrocampisti più instancabili che gli offrano la base necessaria perché il suo gioco «intelligente» possa davvero mettere in difficoltà gli avversari.

Pubblicità Pubblicità

Le prossime settimane saranno cruciali sia per l’allenatore sia per il suo trequartista di punta. Il Liverpool non può permettersi di restare a lungo «frammentato» se vuole qualificarsi alla Champions League o competere seriamente per un trofeo. Mentre a Barcola e agli altri nuovi arrivati viene concesso del tempo, da Wirtz ci si aspetterà che superi le critiche sul suo essere un «giocatore di calcetto» e dimostri di poter essere il giocatore di riferimento per cui il Liverpool lo ha acquistato. Il pubblico di Anfield è notoriamente paziente con i nuovi allenatori, ma questa pazienza sarà messa alla prova se il progetto per il futuro continuerà a essere poco chiaro come appare oggi in campo.

In definitiva, il passaggio dal calcio ad altissima intensità dell’era precedente all’approccio più sfumato di Iraola avrebbe sempre comportato difficoltà di adattamento. Tuttavia, la netta sconfitta contro il Manchester City e lo scarso impatto individuale degli acquisti più importanti hanno reso più urgente ottenere risultati. Per Wirtz, la sfida ora è mettere a tacere gli scettici aggiungendo al proprio gioco un dinamismo all’altezza delle sue indubbie qualità tecniche. Solo allora il Liverpool potrà iniziare ad apparire come una squadra coesa, capace di riconquistare un posto al vertice del calcio inglese.