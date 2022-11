Gioca in quarta serie: Gunter convocato dal Galles, andrà ai Mondiali

Giocatore con più presenze nella storia del Galles, non gioca in Premier dal 2013. Dalla scorsa estate milita nel Wimbledon.

Tempo di convocazioni per i Mondiali 2022. A pochi giorni dall'inizio del torneo in Qatar, le 32 rappresentative annunciano le squadre che prenderanno parte alla competizione. Tra queste c'è il Galles di Gareth Bale, riuscito a qualificarsi grazie ai playoff.

Grande opportunità per i giovani, probabile ultima chance per i vecchi ed esperti elementi del team britannico. Tra questi non può mancare capitan Gareth Bale, ovviamente, al pari del portiere 35enne Wayne Hennessey e del 32enne Joe Allen. La storia più curiosa è però quella di Chris Gunter.

Giocatore più presente nella storia della Nazionale, con ben 109 gare giocate dal 2007 ad oggi, Gunter non milita in Premier League o in nessun altro campionato top. Classe 1989, il difensore gallese non gioca nemmeno in seconda o in terza serie. Bensì nella quarta.

Dalla scorsa estate, infatti, Gunter gioca a Londra, con la maglia del Wimbledon. Per l'ex Tottenham non è una novità giocare a grandi livelli con il Galles senza militare in una massima serie: prima di approdare nel suo attuale team faceva parte del Charlton, in terza serie, e ancor prima è stato uno dei titolari al Reading, in Championship.

Il Galles non ha certo una popolazione ampia a cui attingere, ma nonostante i tre milioni di abitanti è riuscito a fare la storia approdando prima agli Europei e dunque ai Mondiali. Gunter ha giocato sei gare su sei agli Europei del 2016 ed ora parteciperà alla Coppa del Mondo.

Gunter non ha giocato titolare nelle sfide dei playoff che hanno portato il Galles ai Mondiali, ma è sceso in campo in diverse sfide nel girone di qualificazione.

Il commissario tecnico Robert Page sa di poter contare su di lui nel presente e nel futuro, nonostante non giochi in Premier League oramai dal 2013.

Nonostante giochi in quarta serie, Gunter continuerà ad essere uno dei perni del Galles anche dopo i Mondiali, tra Nations League e qualificazioni agli Europei del 2024. In cui proverà ad esserci, insieme a tutta la squadra britannica che ha fatto la storia.