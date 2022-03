Gio Queiroz accusa il Barcellona: “Volevano che rinunciassi alla Nazionale brasiliana”

Gio Queiroz, calciatrice brasiliana del Barcellona che attualmente milita in prestito nel Levante, ha pubblicato attraverso i propri profili social una lettera aperta indirizzata al presidente del club blaugrana.

Con la stessa, Gio, come è nota in ambiente calcistico, ha voluto denunciare alcuni comportamenti tenuti dalla sua società che lei stesso ha definito ‘abusi’.

La calciatrice diciottenne, che è considerata uno dei più grandi talenti dell’intero panorama mondiale, ha spiegato che il suo rapporto con il Barcellona è cambiano nel momento in cui è stata contattata per la prima volta dalla Nazionale brasiliana.

“Mi sono unita al club nel luglio 2020, quando avevo solo 17 anni - si legge in un passaggio della sua lunga lettera aperta - Sono stata accolta molto bene dalle compagne e dallo staff tecnico. Avevo grandi motivazioni e portavo con me tanta voglia di imparare e crescere. Credevo che con impegno, lavoro e dedizione sarei cresciuta e avrei avuto le mie opportunità. I primi mesi vissuti nel club sono stati importanti nel processo di adattamento.

Tutto è andato bene fino a quando non ho ricevuto la prima chiamata dalla Nazionale brasiliana. Da quel momento ho iniziato a ricevere un trattamento diverso nel club. All’inizio ho ricevuto indicazioni sul fatto che giocare per il Brasile non sarebbe stato il massimo per il mio futuro nel club. Nonostante le spiacevoli e persistenti molestia, non ho dato importanza e attenzione alla cosa. Nel tempo, ho ricevuto altri tipi di pressioni. Mi stavano mettendo all’angolo in modo offensivo affinché rinunciassi alla Nazionale brasiliana. Sono stati utilizzati metodi arbitrari con il chiaro obiettivo di danneggiare la mia vita professionale all’interno del club”.

Nella sua lettera, Gio fa riferimento anche ad un periodo di quarantena imposto dal club.

“E’ stato affermato che ero stata a stretto contatto con una persona positiva al COVID. Ho percepito subito che le vere ragioni dell’isolamento erano altre. Il tutto non rispettava quanto stabilito dal protocollo sanitari, ho contattato direttamente il Dipartimento della Salute Catalano ed ho chiesto chiarimenti. La risposta è stata chiara e precisa. Il mio caso non era e non poteva essere considerato da stretto contatto secondo l’attuale protocollo sanitario. Mi hanno risposto: ‘Il tuo caso è diverso. Siamo stati autorizzati ad un isolamento speciale per te’. Indignata, ho chiesto quanto fosse speciale, ma non mi hanno risposto!”.

Dopo aver ricevuto il via libera dalla FIFA per entrare a far parte della Nazionale brasiliana, Gio ha detto di essere stata accusata di aver viaggiato senza il consenso della società.

“Sono stata esposta a situazioni umilianti ed imbarazzanti per mesi all’interno del club. Era chiaro che volevano distruggere la mia reputazione, minare la mia autostima, degradare le mie condizioni di lavoro e psicologiche”.

L'articolo prosegue qui sotto

La lettera della calciatrice brasiliana (“E’ probabile che i ricordi, il trauma ed i suoi effetti restino con me per molti anni”), si è chiusa con un invito al Barcellona.

“Mi auguro che il club, attraverso il suo presidente, si impegni ad attuare misure efficaci per combattere l’evidente e ben documentato problema degli abusi orari, delle molestie sul lavoro e della violenza psicologica contro le donne”.

Il Barcellona, dal canto suo, ha fatto sapere che in merito alla questione dell’isolamento imposto “Le regole del governo non consentivano di spostarsi con il Brasile. La calciatrice ha presentato una denuncia sia al Barcellona che alla FIFA e le indagini in entrambi i casi hanno rivelato che il Barcellona ha agito correttamente”.