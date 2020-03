Gimnasia, Maradona non è in isolamento: "Non vuole lasciare la panchina"

Il vicepresidente del Gimnasia La Plata, Jorge Reina, smentisce che Diego Maradona ha lasciato la panchina per stare in isolamento.

Il coronavirus non sta fermando Diego Maradona, né il Gimnasia La Plata. L'ormai quasi sessantenne ex giocatore del sta continuando ad allenare la squadra argentina in questi giorni.

Il vicepresidente del Gimnasia La Plata, Jorge Reina, intervistato dall'emittente napoletana 'Radio Marte', smentisce che Maradona sia stato messo in quarantena in quanto soggetto a rischio di Covid-19 per via dei suoi problemi cardiaci e di sovrappeso.

"Maradona non è in autoisolamento. È vero, ha 60 anni e alcune patologie pregresse che lo rendono più a rischio rispetto ad altre persone. Ma smentisco però categoricamente che voglia lasciare la panchina della nostra squadra. Nell'ultima settimana ha allenato i ragazzi ed è stato con loro in ritiro. Siamo felici di averlo scelto".

El pibe de oro continua quindi a svolgere il suo ruolo di allenatore della prima squadra del Gimnasia La Plata, nonostante il pericolo che potrebbe affrontare.