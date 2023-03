Gilardino contro Inzaghi: dal ballotaggio ad Atene a Genoa-Reggina

Nella finale vinta dal Milan grazie ai goal di Inzaghi, Gilardino era il grande favorito. Prima che Ancelotti decidesse diversamente.

Dopo anni di attesa, il Milan gioca di nuovo i quarti di Champions League. Pioli è riuscito a guidare i rossoneri tra le migliori otto del continente ed ora sfiderà il Napoli per continuare a sognare la finalissima. Quella che in casa meneghina manca dal trionfo di Atene. Match in cui eroe del Diavolo fu Pippo Inzaghi, preferito ad Alberto Gilardino. Due vecchi uomini della conquista greca che si incontrano ora come allenatori, in Serie B.

Dopo la sosta delle Nazionali, il 31esimo turno della seconda serie si apre con l'incontro tra due amici e vecchi compagni rossoneri: Genoa contro Reggina, un match essenziale per la corsa al ritorno in Serie A, tra la possibilità di avanzare senza passare dai playoff e quella di rimanere ancorati alle prime posizioni.

Subentrato a Blessin, Gilardino ha guidato il Genoa al secondo posto solitario, staccando tutte le pretendenti: attualmente distanza dal terzo posto di cinque punti, mentre la Reggina di Inzaghi deve fare i conti con un difficile periodo di forma da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Tra cui il secco 4-0 con cui il Cagliari ha espugnato il Granillo prima della sosta.

Gilardino e Inzaghi si sfidano per la prima volta da allenatori dopo aver condiviso lo spogliatoio al Milan e naturalmente durante la spedizione azzurra dei Mondiali 2006.

I due ex bomber, tra i migliori marcatori nella storia della Serie A, sono stati ovviamente anche avversari durante le stagioni del campionato italiano, ma anche contendenti per quella maglia ad Atene. Sembrava potesse partire titolare Gilardino nella primavera del 2007, ad Atene.

Quest'ultimo era del resto reduce dal goal in semifinale contro il Manchester United:

"Ero in dubbio se far giocare Pippo o Gilardino nelle ore prima di volare ad Atene" ha raccontato qualche anno fa Carlo Ancelotti, mister di quel Milan. "Inzaghi era a pezzi, un periodo nero per lui, lo ricordo bene. Gila invece era in forma, l’avevo fatto giocare titolare nella semifinale contro lo United ed era anche andato in goal. Ma sapevo che Pippo in certe situazioni poteva essere decisivo e così è stato“.

Inzaghi ha sempre saputo di partire dietro, come raccontato nel documentario Stavamo bene insieme, prodotto da DAZN e proiettato anche al cinema nel corso del 2022. Un docu-film in cui Pirlo, Inzaghi, Maldini, Ambrosini e Nesta raccontano il periodo vincente in maglia Milan.

Non poteva non esserci un aneddoto legato a quella finale, che per la squadra di Ancelotti rappresentò la rivincita contro il Liverpool dopo la tremenda batosta psicologica di Istanbul.

"Uscì un sondaggio sulla Gazzetta in cui si chiedeva, chi vorreste tra Inzaghi e Gilardino" raccontava il tecnico della Reggina. "Giustamente doveva giocare Gila. Io ero inguardabile. Tu pensa che pressione, 80% Gila Inzaghi 20% e ho giocato io".

In un clima gioviale, gli ex compagni di squadra prendevano in giro Inzaghi, scherzando sul come per quel sondaggio lo stesso Inzaghi avesse influito, così da essere il preferito.

Alla fine, però, Ancelotti scelse istintivamente ed effettivamente Inzaghi, autore della più importante gara della sua carriera: doppietta e trofeo.

Ora ad essere avanti è Gilardino, in termini di classifica. Il favorito numero uno per la vittoria e il ritorno in Serie A. Inzaghi riuscirà a ribaltare di nuovo lo status quo?