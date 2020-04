Giggs poteva essere dell'Inter: "La volta in cui sono stato più vicino a lasciare Manchester"

E' uno dei grandi campioni del nuovo millennio mai approdato in . Ryan Giggs ha legato la sua vita calcistica al , facendo la storia con i Red Devils prima di ritirarsi. Nel corso degli anni il gallese è stato accostato a diversi club, senza che se ne facesse mai nulla. Tra le possibilità anche l' .

Lo stesso Giggs ha svelato come nel 2003, poco prima che compisse i trent'anni, sarebbe potuto approdare a Milano. La società nerazzurra arrivò quarta in campionato, con due cambi in panchina e grosse difficoltà durante tutta l'annata, in cui arrivarono tra gli altri Brechet, Karagounis e Fadiga.

Non Giggs, che ha raccontato l'estate di 17 anni fa a Sky Sports:

"Nel 2003 andò via Beckham e si parlò di me in ottica Inter. Non avevo sentito nulla, non iniziai al massimo la stagione seguente ma la finii bene. David finì per andare via e fu probabilmente la volta in cui sono stato più vicino a lasciare. Ma non ho mai voluto andarmene".