Giggs elogia Cristiano Ronaldo: "Era impossibile immaginare il goleador che è diventato"

La leggendaria ala gallese del Ryan Giggs ha voluto ricordare, ai microfoni di 'beIn Sports', le difficoltà riscontrate dal giovane Cristiano Ronaldo al suo arrivo ai 'Red Devils'. Arrivato a Manchester come il teenager più pagato nella storia del calcio nel 2003, non è stato subito tutto rose e fiori.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

"Era impossibile immaginare che lui sarebbe diventato uno dei migliori goleador di sempre. Nella sua prima partita contro il ha deliziato la folla con i dribbling, ma non sapeva quando passare la palla e quando invece no, troppi dribbling e qualche tuffo di troppo. Non è stato facile per lui iniziare allo United".