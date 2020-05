Giggs e le ‘lavate di capo’ di Ferguson: “CR7 le ha sempre evitate”

Le celebri 'lavate di capo' di Ferguson hanno riguardato tantissimi, compresi Beckham, Giggs, Scholes e molti altri. Tranne quattro giocatori in particolare. Tra cui Cristiano Ronaldo.

A rivelarlo è stato proprio Ryan Giggs, intervistato a 'BeIN Sports'. Oltre al portoghese, anche Cantona non è mai stato 'toccato' dagli sfoghi.

“C’erano 3-4 giocatori che li hanno sempre evitati. Uno era Eric Cantona, poi Bryan Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo. Erano tutti vincitori, a loro modo. Hanno sempre fatto il loro in campo, così Ferguson non si è mai sentito in bisogno di farli”.

Giggs in particolare ha raccontato anche come il numero 7 francese riuscisse a 'schivare' gli sfoghi del tecnico scozzese.

“A volte Eric non faceva niente, non segnava, non pressava come Rooney o Tevez, non aveva impatto sulla gara. Ma sapeva che prima o poi avrebbe fatto qualcosa di buono. Era un maestro a livello di psicologia, tirava fuori il meglio dai giocatori”.