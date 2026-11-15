Come vedere Gibilterra-Malta con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League D - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Europa Sports Park

Gibilterra ospita Malta all’Europa Sports Park in una partita del girone di Lega D della UEFA Nations League che mette in palio il primato in classifica.

Malta arriva da capolista del girone e cercherà di aumentare il proprio vantaggio con un altro risultato positivo in trasferta.

Il Gibilterra di Scott Wiseman ha attraversato un periodo difficile in questa Nations League. È terzo nel girone e, nell’ultima partita della competizione, ha perso 2-0 in casa contro Andorra: un risultato che ha ridotto al minimo le sue speranze di chiudere al primo posto.

Malta, allenata da Emilio De Leo, arriva in un buon momento. Ha vinto tre delle ultime cinque partite, tra cui un successo per 1-0 contro Andorra e uno per 1-2 in trasferta, sempre contro Andorra, mostrando una continuità di risultati che le permette di occupare saldamente la vetta.

Le due squadre hanno pareggiato 1-1 nel precedente confronto di questa edizione della Nations League, quindi entrambe sanno cosa c’è in palio nella rivincita. Malta vorrà fare meglio; Gibilterra ha bisogno di punti per restare in corsa.

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