Giapponesi allontanati dallo stadio, il Lipsia si scusa: "E' stato un errore"

Un weekend sicuramente movimentato da episodi spiacevoli in : da una parte gli striscioni offensivi nei confronti del presidente dell' , dall'altra la paura del Coronavirus con un malinteso che ha costretto alcuni tifosi giapponesi all'allontanamento durante -.

La paura e il sospetto del potenziale contagio ha portato alcuni uomini della sicurezza ad allontanare un gruppo di tifosi giapponesi. Un gesto che ha scatenato poi furiose polemiche sui social, oggi sono arrivate le scuse da parte del club di casa:

"E' stato commesso un errore da parte nostra nei confronti di alcuni nostri tifosi giapponesi... alla luce di questo errore vogliamo estendere le nostre scuse. Stiamo già cercando di entrare in contatto con i diretti interessati per invitarli alla nostra prossima partita in casa".