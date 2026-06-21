Giappone-Svezia, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere

Giappone vs Svezia: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 25 giugno 2026 alle 23:00 GMT (18:00 EST).

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Giappone vs Svezia: contesto della partita

In palio, in Texas, c’è gran parte della qualificazione: entrambe le squadre del Gruppo F cercano di rilanciarsi o di confermarsi dopo la seconda giornata. Dopo la seconda giornata, che ha stravolto il girone – con i Samurai Blue vincitori per 4-0 sulla Tunisia a Monterrey e la Svezia sconfitta 5-1 dall’Olanda a Houston – il margine di errore al Dallas Stadium (AT&T Stadium) è minimo. Entrambe arrivano ad Arlington sapendo che tattica e recupero fisico saranno decisivi per le loro ambizioni.

Il ct giapponese Hajime Moriyasu vuole mantenere la solidità difensiva e l’efficacia sotto porta che ha lanciato il Giappone in vetta al girone. Punterà sui suoi attaccanti, supportati da centrocampisti tecnici e ali creative, per gestire il ritmo, controllare il centro del campo e superare una difesa europea molto disciplinata. Di fronte a loro c’è una Svezia solida e determinata, guidata da Graham Potter. Con giocatori di grande fisicità, i Blågult puntano su un gioco ostinato e su letali contropiedi guidati da Alexander Isak e Dejan Kulusevski, efficaci quando la disciplina è impeccabile.

All’AT&T Stadium di Dallas andrà in scena una partita a scacchi, dove i dettagli tattici faranno la differenza. Entrambe le squadre dovranno evitare nuovi blackout difensivi in fase di transizione, rendendo cruciali la comunicazione a centrocampo e il marcamento verticale. Il Giappone punta a confermare la vetta e l’imbattibilità, mentre la Svezia, con il suo spirito combattivo, proverà a sfruttare gli spazi lasciati dai terzini avversari per conquistare un risultato vitale in ottica qualificazione. Con il girone che prende forma, l’obiettivo è la fase a eliminazione diretta e ogni scelta tattica conterà fin dal fischio d’inizio.

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Come sono andate le cose nella seconda giornata?

Svezia 1-5 Paesi Bassi

All’Houston Stadium di Texas, la squadra di Graham Potter ha sofferto una netta sconfitta per 5-1 contro un’Olanda cinica. In cerca di riscatto nel girone, i Blågult sono apparsi fragili in difesa e poco pericolosi in attacco di fronte alla macchina offensiva di Ronald Koeman.

La retroguardia ha ceduto presto: Brian Brobbey ha firmato una doppietta al 5’ e al 17’, consegnando agli Orange il controllo del match. Anthony Elanga ha accorciato al 59’ in transizione, ma la squadra ha poi perso ogni ordine. Nel finale Cody Gakpo ha siglato una doppietta in pochi minuti e Crysencio Summerville ha chiuso i conti all’89°. La frustrazione svedese si è tradotta in tre ammonizioni (Gudmundsson, Ayari, Bergvall), lasciando la squadra a 3 punti e alla ricerca di un nuovo equilibrio difensivo.

Giappone 4-0 Tunisia

Al Monterrey Stadium, la squadra di Hajime Moriyasu ha dominato la Tunisia 4-0 con una prova solida e ordinata. Gli asiatici hanno gestito il possesso fin dall’inizio e colpito con rapidità.

Al 4° minuto Daichi Kamada ha aperto le marcature, e al 31° Ayase Ueda ha raddoppiato. Junya Ito ha firmato il tris al 69°, poi Ueda ha chiuso i conti all’83° con la sua doppietta. Il piano di Moriyasu ha controllato il resto della gara, blindando il 4-0 e portando il Giappone in vetta al Gruppo F.

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Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Giappone (Hajime Moriyasu)

Hajime Moriyasu non deve rinunciare al suo schema offensivo, coraggioso e ad alto ritmo, che ha già portato a una vittoria schiacciante come il 4-0 sulla Tunisia a Monterrey. I movimenti in profondità, le rapide rotazioni sulle fasce e l’efficacia nelle transizioni, guidate da centrocampisti come Daichi Kamada e Ayase Ueda, dimostrano che il Giappone ha gli strumenti per dominare le partite.

Tuttavia, Moriyasu deve assicurarsi che la squadra mantenga la concentrazione difensiva contro avversari bravi a gestire il possesso. In passato l’aggressività offensiva del Giappone ha a volte lasciato spazi quando i terzini si sono spinti in avanti. Contro una Svezia fisicamente imponente, perdere palla in transizione può essere fatale. L’aggiustamento chiave sarà quindi blindare il centrocampo: maggiore consapevolezza posizionale per chiudere gli spazi e impedire agli avversari di isolare i difensori centrali.

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Svezia (Graham Potter)

Graham Potter non deve smantellare lo schema pragmatico che ha permesso alla sua squadra di dominare il gioco, prima che un’offensiva implacabile infliggesse un 5-1 all’Olanda a Houston. La solidità difensiva e la fisicità a centrocampo restano punti di forza, ma la terza giornata richiede un ricalibramento offensivo nel modo in cui la squadra controlla e fa avanzare la palla.

Contro il pressing alto del Giappone, una circolazione orizzontale o troppo lenta a centrocampo genererà stanchezza e attacchi prevedibili. Potter deve quindi affidare ai centrocampisti più esperti il compito di verticalizzare rapidamente il gioco dopo il recupero palla. In fase di possesso, i laterali devono aggredire gli spazi lasciati dai terzini giapponesi, allungando la difesa avversaria con sovrapposizioni rapide. Così si creano varchi per Isak, che può colpire senza essere marcato stretto.

Ci sono novità sulla squadra in vista della terza giornata?

Notizie sulla squadra giapponese

Hajime Moriyasu dovrà migliorare l’efficienza offensiva e gestire il carico fisico dei giocatori chiave. Dopo il 4-0 alla Tunisia, il Giappone è rimasto senza infortuni o squalifiche, quindi potrà schierare la miglior formazione.

Il Giappone confermerà il collaudato 3-4-3. In porta resterà Zion Suzuki, protetto dalla linea difensiva composta dai centrali Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Ko Itakura.

A centrocampo confermati Keito Nakamura e Ritsu Doan come esterni, con Daichi Kamada e Ao Tanaka in mediana per garantire equilibrio e ritmo.

In attacco confermata la linea a tre: Ayase Ueda, reduce da una doppietta, punta centrale, con Kota Sano a sinistra e Junya Ito a destra, quest’ultimo già in rete nel torneo.

Notizie sulla Svezia

Graham Potter, invece, deve risolvere un rebus di formazione più complesso per rilanciare le ambizioni dei Blågult nel Gruppo F. Il tecnico svedese deve gestire lo sforzo fisico e il contraccolpo psicologico dopo l’ultima fatica, correggendo in fretta i difetti emersi.

La Svezia schiererà un 3-5-2 flessibile. In difesa, i centrali Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien comporranno la linea a tre, mentre il portiere Kristoffer Nordfeldt cercherà un riscatto per affermarsi in area.

In mediana Jesper Karlström farà da freno, con Benjamin Nygren e Alexander Bernhardsson ai lati. Sulle fasce agiranno con prudenza i terzini Gabriel Gudmundsson e Yasin Ayari, già ammoniti nella seconda giornata.

In attacco Alexander Isak e Viktor Gyökeres agiranno insieme per punire il Giappone in contropiede, mentre Anthony Elanga è pronto a entrare e cambiare la partita dalla panchina.

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Giappone-Svezia: i duelli chiave

Ayase Ueda vs Isak Hien

Punta di diamante del tridente nipponico, Ueda è un riferimento costante e pericoloso per la difesa svedese. Contro la Tunisia è stato impeccabile. Per superare la solida difesa svedese dovrà muovere i suoi tagli intelligenti, la sua esplosività sotto porta e la sua intensità per allungare i centrali, attirare i marcatori fuori posizione e creare varchi per Kota Sano e Junya Ito.

A fermarlo proverà il centrale Isak Hien, punto fermo della difesa di Graham Potter. Hien ha guidato il blocco centrale nella partita precedente, tentando di mantenere unita la difesa a tre sotto la forte pressione dell’Olanda. Nonostante le difficoltà, le sue doti fisiche lo rendono pronto a contenere gli attaccanti di élite. Per fermare le sue incursioni dovrà mantenere alta la concentrazione, comunicare bene con Victor Lindelöf e Gustaf Lagerbielke e chiudere gli spazi fin dall’inizio.

Daichi Kamada vs Jesper Karlström

Cuore pulsante del centrocampo giapponese, Daichi Kamada deve dettare il ritmo e aprire le linee avversarie. Contro la Tunisia ha giocato in modo impeccabile, avanzando per creare e segnare. Contro la Svezia dovrà muoversi tra le linee, verticalizzare rapidamente e servire le incursioni di Keito Nakamura e Ritsu Doan. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione potrà bucare facilmente il blocco svedese.

Il centrocampista svedese Jesper Karlström prova a spezzare il ritmo creativo avversario. Nella seconda giornata ha guidato il centrocampo contro i Paesi Bassi, offrendo copertura tattica. Al Dallas Stadium la sua capacità di difendere senza palla e la disciplina in transizione verranno messe alla prova. Al suo fianco agiranno Benjamin Nygren e Alexander Bernhardsson: insieme dovranno chiudere gli spazi centrali, pressare i primi portatori di palla giapponesi e proteggere la difesa a tre, evitando che il centrocampo venga dominato e la Svezia costretta a un'insostenibile fase difensiva.

Come evolvono le combinazioni del Gruppo F?

Dopo la seconda giornata il Gruppo F resta aperto: Olanda e Giappone guidano con 4 punti e una differenza reti di +4, mentre i Samurai Blue hanno battuto 4-0 la Tunisia.

La Svezia è terza con 3 punti e differenza reti 0 dopo il 5-1 subito a Houston, mentre la Tunisia chiude a 0 punti. Alla terza giornata, al Dallas Stadium, la Svezia affronta un match decisivo per restare in corsa verso la qualificazione.

Se la Svezia vincesse

Una vittoria storica porterebbe gli svedesi a 6 punti, garantendo l’accesso diretto agli ottavi. In base all’esito di Paesi Bassi-Tunisia, potrebbe anche proiettarli tra le prime due, rendendo inutile il calcolo delle “wild card”. In caso contrario il Giappone resterebbe fermo a 4 punti e dovrebbe affidarsi al risultato dell’altra gara o sperare di passare come una delle migliori terze.

Se il Giappone vincesse

Con sette punti il Giappone passerebbe agli ottavi come primo o secondo del girone. In tal caso la Svezia resterebbe ferma a 3 punti e dovrebbe sperare nella classifica delle migliori terze, con un margine di reti negative che renderebbe l’accesso complicato.

In caso di pareggio

Un altro pareggio in Texas porterebbe il Giappone a 5 punti, garantendo quasi il passaggio agli ottavi. La Svezia salirebbe a 4 punti e resterebbe terza a meno che l’Olanda non perda in modo netto contro la Tunisia. Un pareggio non elimina la squadra scandinava, che con 4 punti e differenza reti zero avrebbe comunque buone chance di passare come migliore terza.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il Giappone, allenato da Hajime Moriyasu, non segnala al momento infortuni o squalifiche. La probabile formazione verrà comunicata più vicino al calcio d’inizio.

La Svezia, allenata da Graham Potter, non segnala al momento infortuni o squalifiche. La formazione prevista non è ancora stata resa nota. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili prima del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Il Giappone ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. L’ultimo match è terminato 2-2 contro l’Olanda nella partita d’esordio ai Mondiali del 14 giugno: i giapponesi hanno rimontato due volte. In precedenza aveva battuto Islanda 1-0 il 31 maggio, Inghilterra 1-0 a Wembley in marzo e Scozia 1-0 nella stessa finestra. A novembre 2025 aveva superato la Bolivia 3-0. In queste cinque gare ha segnato sette gol e subìto due.

La Svezia conta tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque: 5-1 alla Tunisia (qualificazioni Mondiali, 15 giugno), 2-2 con la Grecia (amichevole, 4 giugno) e ko 3-1 con la Norvegia (1° giugno). A marzo, in qualificazione, ha superato 3-2 la Polonia e 3-1 l’Ucraina in trasferta. Nelle cinque gare totali ha segnato 14 gol e incassati sette.

Storia degli scontri diretti

GIP Ultima partita SVE 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Giappone 1 - 1 Svezia 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una volta, il 25 maggio 2002 in amichevole in Giappone, chiudendo sull’1-1. Con un solo precedente, non ci sono tendenze evidenti.

Classifica



