Gianluca Sansone lascia l'Azerbaijan e torna in Italia: "Mi contestavano il fatto che non fossi sposato"

Con un passato in Serie A con Siena, Torino e Sampdoria, Gianluca Sansone spiega l'addio al Neftçi Baku: "Non è stato facile ambientarsi".

Attualmente svinvolato dopo l'addio al Neftçi Baku, Gianluca Sansone ha deciso di tornare in dove ora a 32 anni è pronto a mettersi nuovamente in gioco con un'altra maglia.

L'ex attaccante del Novara, con un passato anche in con le maglie di Siena, e , ha spiegato a 'Radio Sportiva' i motivi che lo hanno spinto a dire addio all'Azerbaijan dopo pochi mesi.

"Sono sto tre mesi e mezzo in Azerbaijan. Avevo voglia di cambiare e mi ha chiamato un allenatore italiano che è ancora lì chiedendomi di dare una mano. Ho accettato ma sono tornato subito alla base perché non è stato facile ambientarsi. La differenza l'ho sentita soprattutto a livello culturale, mi contestavano anche il fatto che non fossi sposato a 32 anni".

Sansone al Neftçi Baku non è infatti riuscito ad ambientarsi, accumulando solo 2 goal in 11 presenze in Premyer Liqasi, campionato che la squadra ha poi chiuso al secondo posto.

Troppo forte infatti il richiamo dell'Italia, dove in passato il giocatore ha trascorso l'intera carriera. Esperienze che Sansone ricorda con piacere.

"Tutte le esperienza sono state bellissime ma a ho fatto il mio anno migliore. Ho trovato una società-famiglia e un ambiente molto positivo. Quando si lavora in questo modo i risultati sono una conseguenza. Anche a , nell'anno della promozione, ho vissuto un'altra bellissima esperienza. Mi è rimasto un po' l'amaro in bocca per non essere rimasto".

E proprio a Sassuolo e Bologna Sansone ha dedicato un augurio speciale.

"Il Sassuolo ha una squadra competitiva e un allenatore bravo, possono fare un ottimo campionato. Sono curioso di vedere il Bologna, che ha cambiato tanto. Faccio l'in bocca a Mihajlovic".

Una battuta infine anche sulla Serie A, campionato che l'attaccante di Potenza vede ora come più equilibrato rispetto alla passata stagione. La sorpresa? Potrebbe essere il di Giampaolo.