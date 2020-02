Gianfranco Zola a Goal: "Il Napoli non regalerà nulla al Barcellona"

Gianfranco Zola analizza a Goal l'ottavo tra Napoli e Barcellona, ma anche la A: "Bella la lotta scudetto. Messi dopo Ronaldo? Mi piacerebbe".

A tu per tu con Gianfranco Zola. Ieri campione dei due mondi, e ; oggi in attesa di una nuova chiamata, dopo aver ricoperto il ruolo di assistente di Maurizio Sarri al . Intanto, il 53enne sardo è protagonista di una lunga chiacchierata con Goal nella quale gli argomenti non mancano. A partire dalla grande sfida di domani sera tra e .

"Il Barcellona è favorito, non c'è dubbio. Però è una partita aperta. Il Napoli nelle ultime settimane è migliorato: con Gattuso ha puntato sull'aspetto fisico e ora è una squadra difficile da battere. Il Barça dovrà disputare una grande doppia sfida per passare, il Napoli non le regalerà nulla. L'atmosfera del San Paolo sarà l'uomo in più? Penso di sì. Il San Paolo è incredibile, le partite sono una festa. I tifosi del Napoli sono unici".

Lionel Messi torna nel luogo dove Diego Maradona è diventato il più grande di tutti, ma da avversario.

"Credo che giocare dove Maradona ha fatto tante cose magiche gli darà maggiori motivazioni. Vorrà mostrare a Napoli chi è Messi. Un confronto tra i due? Difficile e ingiusto. I due appartengono a epoche diverse. Diego giocava a un altro livello rispetto agli altri e Messi, così come Cristiano Ronaldo, lo stanno facendo ora. Spero che Messi possa vincere un Mondiale come ha fatto Maradona: sarebbe una bella storia".

Capitolo . Campionato nel quale Zola ha vestito proprio la maglia del Napoli, ma anche quelle del e del . Così come ai suoi tempi, la lotta scudetto è finalmente tornata a farsi interessante.

Altre squadre

"C'è una grande concorrenza. Non c'è solo la , ma anche la e l' . E poi altre squadre che stanno giocando un bel calcio, regalando emozioni, ed è una cosa molto buona per la Serie A".

E se nel nostro campionato, dopo Cristiano Ronaldo, un giorno sbarcasse anche Messi?