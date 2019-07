Giana Erminio, Santana nel mirino: l'ex Serie A ora è svincolato

L'ex Serie A Santana può ripartire dalla Giana Erminio: svincolato dopo il triennio alla Pro Patria, l'attaccante piace al club di Serie C.

Chiusa la propria esperienza alla Pro Patria, Mario Alberto Santana è già pronto a scrivere una nuova pagina della sua vita calcistica in . Sull'attaccante classe 1981 c'è infatti l'interesse della Giana Erminio, pronta a scommettere sull'ex .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Svincolato dal primo di luglio, dopo un triennio passato a indossare la maglia della Pro Patria in Serie C, l'ex potrebbe così restare nella terza divisione del calcio italiano. Gorgonzola dunque la città che potrebbe presto diventare la sua nuova casa, come riportato da 'Tuttosport'.

Arrivato in Italia dal gennaio del 2002 , quando il lo acquistò dal San Lorenzo, Santana nello 'Stivale' ha costruito un'intera carriera, lasciando il bel paese solamente per un breve prestito in all'Olhanense nel 2014.

Oltre 250 le presenze in Serie A, dove ha indossato - tra le altre - le maglie di , (con cui ha giocato anche in ), e Genoa. Nel mezzo anche altre esperienze in Italia con , , Cesena e .