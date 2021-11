Gian Marco Ferrari convocato in Nazionale: prenderà il posto di Chiellini

Roberto Mancini corre ai ripari dopo l'infortunio che ha messo fuori causa Giorgio Chiellini.

Il capitano dell'Italia, vittima di un'infiammazione al tendine d'Achille, sarà costretto a saltare le sfide decisive in chiave qualificazione a Qatar 2022 contro Svizzera e Irlanda del Nord.

E proprio in vista del match in terra irlandese, come riporta 'Sky Sport', il Ct jesino ha convocato Gian Marco Ferrari del Sassuolo che andrà ad occupare la casella lasciata libera dal numero 3 della Juventus.

Seconda convocazione nel giro di pochi giorni in casa neroverde visto che anche Scamacca farà parte della spedizione Azzurra dopo il forfait di Immobile.

In questa stagione Ferrari si sta confermando punto fermo del pacchetto difensivo in dotazione ad Alessio Dionisi: il classe 1992, infatti, ha giocato tutte le partite in programma fino ad oggi in Serie A.

In Nazionale Ferrari ha esordito lo scorso 28 maggio nell'amichevole vinta per 7-0 dagli Azzurri contro San Marino. Match nel corso del quale ha trovato anche la via del goal segnando la rete del provvisorio 2-0.