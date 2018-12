Giampaolo spavaldo: "Forse solo Cancelo ha le qualità di Sala"

Bereszynski infortunato e Sala titolare nella Sampdoria, il tecnico della Sampdoria netto: "Pochi hanno qualità come lui".

Le classifiche e i paragoni nel calcio. Ciò che più di tutto, molto probabilmente, muove la fantasia dei tifosi. I confronti tra un giocatore e l'altro, 'il nuovo', l'erede. Un giochino che va avanti da decenni. L'ultimo arriva da Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria. Una dichiarazione che farà sicuramente discutere.

Alla vigilia della sfida contro il Parma, Giampaolo ha parlato a lungo dei singoli giocatori blucerchiati, tra cui Jacopo Sala, titolare contro i gialloblù visto l'infortunio capitato a Bereszynski . L'esterno italiano ha giocato fin qui appena 203 minuti in Serie A, ma il tecnico della Sampdoria ha massima fiducia in lui.

"Bereszynski dovrà stare fermo per un po’, al suo posto giocherà Sala. Ha tanta qualità, si è sempre allenato bene" ha evidenziato Giampaolo a proposito del suo terzino. "Ha bisogno di fiducia anche dall’ambiente perché è molto ben contestualizzato nel nostro modo di giocare".

Ecco dunque che Giampaolo ha continuato con un paragone importante. Enorme: "Sostengo Sala fortemente, lui è forte e deve sentire la fiducia. Io un debole per Jacopo l’ho sempre avuto, con le sue qualità tecniche ce ne sono pochi, forse solo Cancelo".

Classe 1991, ex Amburgo e Verona, Sala è arrivato alla Sampdoria nel 2016, giocando sempre meno. Gli infortuni lo hanno spesso penalizzato negli anni blucerchiati, ma una volta chiamato in causa il terzino di Giampaolo ha sempre risposto presente.

Due le gare da titolare in stagione per Sala, dal 1' nel match pareggiato contro la Fiorentina e quindi inserito nell'undici iniziale nella gara persa contro il Milan. Ora la possibilità contro il Parma e probabilmente, in caso di gara alla Cancelo, nuove chances per dare ragione al suo fan numero uno, mister Giampaolo.