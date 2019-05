Giampaolo rivela: "De Rossi vuole lavorare con me, ci penserò"

Daniele De Rossi disputerà domenica prossima l'ultima partita con la maglia della , contro il . Poi il centrocampista giallorosso continuerà a giocare almeno per un altro anno, con un'altra squadra.

Sul futuro di De Rossi, però, rivela a sorpresa qualcosa di molto interessante Marco Giampaolo. A 'Sky Calcio Club' l'allenatore della ha parlato di un possibile futuro insieme.

" De Rossi di recente mi ha detto 'Voglio venire a lavorare con te' . Come collaboratore sarebbe a tutti gli effetti una risosa, è uno che trasmette calcio e passione, lo vedi da come parla. Ci penserò".

Poi Marco Giampaolo ha voluto elogiare anche Maurizio Sarri, commentando la strana situazione che l'ex allenatore del vive al .

"Al Chelse ha avuto poco tempo, ci vuole pazienza per costruire la mentalità che lui pretende dalla sua squadra. Il suo Napoli era poesia, peccato che non abbia vinto un trofeo nonostante le tantissime partite vinte. Tutti sapevano cosa fare con il pallone tra i piedi, era uno spettacolo per gli occhi".