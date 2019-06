Giampaolo ha le idee chiare: "L'obiettivo è un Milan bello e vincente"

Giampaolo al settimo cielo per l'avventura al Milan: "Grandissima opportunità, è il club più titolato d'Europa. Non vedo l'ora di iniziare".

Marco Giampaolo al settimo cielo per l'avventura al . Il tecnico, al canale tematico del club, non nasconde la propria gioia per l'inizio dell'esperienza in rossonero dopo aver salutato la .

"Ho lavorato sodo per ottenere questa chance, il Milan è il club più titolato d'Europa e tra i più importanti, è una grandissima opportunità. Sono felice e motivato, il percorso è stato e sarà ancora lungo, non si finisce mai di costruire progetti e idee, per ora sono contento di essere in questo grande club. Sono già riposato, non vedo l'ora di iniziare".

"Serietà, competenza e passione. Ti trasmettono cosa significa essere al Milan, persone di livello e spessore. Poi ho detto che ci conosceremo lavorando insieme, ora possiamo raccontarci di tutto, ma le esperienze sul campo affinano le interazioni. Ma la loro storia racconta molto e la passione è stata contagiosa".

La ricetta di Giampaolo per provare a far tornare il Diavolo ai vecchi albori è chiara, ma allo stesso andrà applicata sul campo attraverso il lavoro.

"La storia del Milan dice che il club ha sempre cercato il risultato attraverso la bellezza del gioco, ha vinto titoli proponendo calcio. Non ho la presunzione di paragonarmi a quel Milan, ma la missione dev'essere giocare un calcio affascinante e vincere. Sono in un club dove c'è conoscenza su cosa significhi giocare a calcio". "Giocare a San Siro è sempre un'emozione particolare, non a caso è lo stadio più affascinante d' . Sono ansioso di entrare dentro Milanello, ho sempre sentito parlar bene delle strutture. Anticiperò di qualche giorno la data del raduno per prendere conoscenza il prima possibile".

Il neo tecnico rossonero, infine, lancia un segnale di come l'asticella in si sia alzata e il 2019/2020 non sarà affatto semplice.