Giampaolo disegna il Milan nel derby: "Gioca Conti, Paquetà chiacchiera ingigantita"

Dopo la vittoria contro il , il ha una grande chance di compiere un passo decisivo in avanti: contro l', reduce per altro dalle fatiche di Champions, i rossoneri vogliono una vittoria che possa dar morale a tutto l'ambiente, oltre che ovviamente prevalere nella stracittadina contro i cugini.

Nella classifica conferenza stampa della vigilia ha parlato Marco Giampaolo, analizzando l’avversaria di domani e affermando che non vuole arrivare sfavorito alla partita, sfatando tabù e vantaggi definiti ‘mediatici’.

"Non so chi arriva meglio o peggio, fa storia a sé. Non voglio essere sfavorito. Non mi prendo vantaggi mediatici. L'Inter è una squadra definita, il problema non sta nell'individuo ma nel collettivo, è la partita più difficile sul piano della contrapposizione. Ho visto la partita con lo Slavia, ha dato fastidio all'Inter. Noi dobbiamo fare meglio".

Per la formazione si parte dalla certezza di Andrea Conti sulla destra al posto di Calabria, squalificato dopo l'espulsione contro il Verona. Possibile spazio anche per Biglia.

" A destra gioca Conti, si allena bene ed è sempre attento. È cresciuto rispetto a qualche mese fa, sa di dover migliorare in fase difensiva. Biglia? Un giocatore esperto che sa giocare le partite. Domani dobbiamo giocare in 11 prima e 14 dopo. Rebic si è allenato solo questa settimana, ha l'entusiasmo giusto. Difesa a tre noi? Conte cosa ha provato? (ride, ndr)".

Il tecnico non si è scucito sui nuovi arrivati dal mercato, affermando che la priorità e il Milan e tutti i giocatori sono considerati pari.

"Per me esiste un Milan: non Tizio, Caio e Sempronio. Milan. Alleno 23 giocatori dei quali son contento e per me c’è il Milan. Non discuto dei singoli calciatori, il Milan è al di sopra degli interessi di ognuno di noi".