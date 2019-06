Giampaolo al Milan, ci siamo: risoluzione contrattuale con la Sampdoria

La Sampdoria ha depositato la risoluzione con Giampaolo, libero ora di firmare con il Milan per il prossimo biennio.

Dopo gli arrivi ufficiali di Maldini e Boban, il nuovo corso del continua a prendere forma. Marco Giampaolo sarà infatti il prossimo annuncio da parte della società rossonera, pronta ad indicare l'erede di Gattuso dopo il quinto posto dell'ultimo campionato.

Secondo Sky Sport, infatti, la ha depositato la risoluzione con Giampaolo, libero ora di firmare con il Milan per il prossimo biennio. Oramai ex tecnico della Sampdoria, ha superato nel corso delle settimane diversi concorrenti per la prima grande occasione in carriera.

Giudicato come uno dei migliori tattici della , Giampaolo sbarca in una big assoluta dopo un ventennio di carriera e una lunga gavetta alle spalle. Il Milan sarà la sua sesta società della massima serie dopo , Catania, Siena, e ovviamente Sampdoria.

Nell'ultimo trienno Giampaolo ha sempre concluso il campionato nella parte sinistra della classifica, con due decimi posti e un nono nel torneo appena concluso. Fino a inizio primavera tra l'altro la Sampdoria si trovava in piena lotta per l'Europa, prima di capitolare in favore delle altre contendenti.

Con Maldini e Boban, Giampaolo comincerà a lavorare sul calciomercato in entrata: il grande sogno è quello di riportare Torreira in dopo averlo allenato ai tempi della Sampdoria. Ora il centrocampista uruguagio si trova all' , che difficilmente lo lascerà partire dopo appena una stagione.

Se Boban lavorerà con Giampaolo per gli acquisti a centrocampo, per la difesa il nuovo tecnico del Milan dialogherà con Maldini. Mario Rui, Manolas e Lovren i primi nomi per la retroguardia, mentre in mezzo il giocatore più vicino ai rossoneri sembra essere Krunic. La nuova era rossonera prende forma.