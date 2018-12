Giampaolo a DAZN: "Il mio sogno è quello di vincere qualcosa"

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, racconta: “Il mio 4-3-1-2 nasce a Siena. Il trequartista? Sono per i giocatori che hanno coraggio”.

Approdato sulla panchina della Sampdoria nell’estate del 2016, Marco Giampaolo nelle ultime tre stagioni si è guadagnato la stima e l’affetto di tutta la piazza blucerchiata. All’ombra della Lanterna, ha infatti garantito risultati e bel gioco e domenica, contro il Parma, festeggerà un traguardo importante: quello delle 100 gare complessive sulla panchina del Doria.

Il tecnico della Sampdoria ha raccontato la sua squadra in esclusiva ai microfoni di DAZN, svelando quali sono state le idee che l’hanno portata ad essere ciò che è oggi: “Questa è la terza versione della mia Samp, ogni Samp ha sue sfumature che sono spunti di riflessione. Sono step per arrivare a una idea. Il 4-3-1-2? Nasce a Siena, l’ho ripreso a Empoli perchè quella squadra respirava quel sentimento e poi l’ho portato qui a Genova.

Il trequartista? Io sono per i giocatori che hanno il coraggio di fare la giocata. Saponara? Ha giocate, ha talento e il talento decide le partite. Boskov diceva: Vede autostrade dove gli altri vedono vicoli. Io voglio difensori che giochino. Voglio che siano centrocampisti aggiunti, ma devono anche avere impostazione difensiva, altrimenti diventa una recita senza significato”.

Nella Sampdoria è sbocciato il talento di Milan Skriniar, colui che oggi è uno dei migliori difensori del nostro campionato: “Iniziò male, ma mi dava belle sensazioni. Era umile, ma non abbassava mai la testa. Aveva una soglia di attenzione altissima, un approccio feroce al suo lavoro. Andersen mi dà le stesse sensazioni, sono giocatori dello stesso ceppo”.

Quella di Giampaolo è stata una carriera importante, c’è però ancora spazio per un sogno: “Si che ce l’ho. Voglio vincere qualcosa, giocare partite per vincere, compatibilmente col club in cui mi trovo. Ora sono alla Samp, voglio lasciare un bel ricordo. Rimanere tanto tempo in uno stesso club è già una grande vittoria”.