Giallo Manchester United, Martial rinnova ma il contratto è un falso

La certezza è una: Anthony Martial ha rinnovato il contratto col Manchester United fino al 2024. Il giallo però riguarda le foto pubblicate dal club inglese per ufficializzare l'evento.

Un tifoso particolarmente attento, come riportato dal 'Mirror', ha infatti ingrandito le immagini e scoperto come in realtà il contratto che Martial firma nelle foto sia un foglio di carta con parole prive di senso compiuto.

Un vero e proprio fake che ha portato Anthony Gayle, questo il nome del tifoso, a chiedersi il motivo di questa stranezza.

A questo punto non resta che capire il perché il Manchester United abbia preferito pubblicare queste foto e non quelle della firma sul reale rinnovo.

Can anyone get me an administration job at @ManUtd? "Must have experience in Microsoft Word and fake contract creations" #DeadlineDay #mufc pic.twitter.com/HPPAMeDMgJ