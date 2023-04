Giallo Di Maria: la Juve parla di problema alla caviglia, ma il forfait è 'sospetto'

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe comunicato il problema solo quando ha appreso che sarebbe andato in panchina.

Vincere per porre fine ad una striscia che parla di tre sconfitte consecutive e soprattutto per mettere in cascina tre punti che potrebbero risultare pesantissimi in ottica qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus deve scrollarsi di dosso le delusioni ed i malumori delle ultime settimane e per farlo ha un’unica strada a disposizione: far bene contro il Bologna.

I bianconeri sono chiamati a fare bottino pieno e anche a convincere, tra l’altro sul campo di una delle grandi rivelazioni del torneo, nonché su quello di una delle squadre più capaci di convincere sotto il profilo del gioco negli ultimi mesi.

La Juve insomma dovrà sfoderare una prestazione determinata e di qualità, ma dovrà farlo senza poter contare su un elemento che, proprio in fatto di qualità, di solito ne garantisce dosi più che massicce: Angel Di Maria.

Il fuoriclasse argentino non è stato inserito nella lista dei convocati da Massimiliano Allegri poiché ufficialmente alle prese con un trauma contusivo alla caviglia ma, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dietro il suo forfait si nasconde in realtà altro.

Nessun ‘caso’, ma quanto meno un piccolo giallo sì. Di Maria avrebbe infatti comunicato di avere un problema alla caviglia solo quando, nel corso dell’allenamento, gli è stata consegnata la pettorina solitamente riservata a coloro che il giorno successivo non rientreranno nell’undici titolare.

L’argentino avrebbe dunque alzato bandiera bianca una volta saputo che a Bologna si sarebbe dovuto accontentare, almeno inizialmente di un posto in panchina.

Quello che è certo è che non scendendo in campo al Dall’Ara salterà, tra infortuni e squalifiche, la sua gara di campionato numero undici, a fronte di venti presenze condite da quattro goal. Tanto per un giocatore capace di cambiare il volto di qualsiasi squadra.