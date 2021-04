Gialli pesanti per Brozovic e Bastoni: salteranno il recupero con il Sassuolo

Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni non ci saranno nel recupero del 28esimo turno contro il Sassuolo. Saranno appiedati dopo Inter-Bologna.

L’Inter non potrà recuperare su due uomini importanti nella sfida in programma mercoledì 7 aprile con il Sassuolo, valida per il recupero di una partita del 28esimo turno di Serie A che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 20 marzo e che era stata rinviata a causa di un focolaio Covid esploso in quelle settimane in casa nerazzurra.

Allo stadio Giuseppe Meazza non saranno del match Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic poiché, entrambi diffidati, sono stati ammoniti nel corso della gara contro il Bologna.

Tanto il difensore, quanto il centrocampista, si sono meritati il giallo a quattro minuti dal triplice fischio finale e tra l’altro al termine della stessa azione di gioco.

Una notizia non certo positiva per Antonio Conte che proprio contro il Sassuolo cercherà quei punti che possano consentire alla sua squadra di allungare ulteriormente in classifica portandosi a +11 sul Milan secondo in classifica.