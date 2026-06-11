Ghana-Panama inizierà il 18 giugno 2026 alle 19:00 EST (23:00 GMT).

Ghana vs Panama: contesto della partita

Il Ghana debutta nel Gruppo L contro Panama. Il miglior risultato delle Black Stars ai Mondiali è stato il raggiungimento dei quarti di finale nel 2010 in Sudafrica, conclusosi in modo straziante per mano dell'Uruguay, che alla fine li ha sconfitti ai rigori. Da allora è stato eliminato nella fase a gironi nel 2014 e nel 2022, restando senza vittorie e senza clean sheet nelle ultime sette uscite.

Panama partecipa per la seconda volta, dopo il debutto in Russia otto anni fa, e cerca la prima vittoria in Coppa del Mondo in terra americana. Anche Panama non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime sette gare.

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Chi sono i giocatori chiave del Ghana e chi è il loro allenatore?

Jordan Ayew del Leicester City è il capitano e guida l’attacco con la sua esperienza. A centrocampo Thomas Partey (Villarreal) garantisce equilibrio, mentre Antoine Semenyo (Manchester City) è un esterno rapido e pericoloso. Iñaki Williams dell’Athletic Bilbao garantisce velocità e fisicità in attacco. In difesa spicca Alexander Djiku dello Spartak Mosca, solido e abile nel gioco aereo. Infine, Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta porta creatività e dribbling letali. Il veterano allenatore portoghese Queiroz è stato ingaggiato ad aprile con un contratto a breve termine per guidare la squadra nelle difficoltà dei Mondiali.

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Chi sono i giocatori chiave di Panama e chi è il loro allenatore?

Il centrocampista dei Pumas Adalberto “Coco” Carrasquilla sarà fondamentale per dettare il ritmo di una squadra panamense che ama dominare il possesso palla. A destra, il terzino del Marsiglia Michael Amir Murillo aggiunge esperienza internazionale. La squadra è guidata da Thomas Christiansen. Il tecnico danese, che da bambino ha vissuto brevemente a Panama, allena i Canaleros dal luglio 2020 e ha condotto il Paese alla sua seconda partecipazione ai Mondiali.

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Convocazione del Ghana (26 giocatori)

Portieri: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic).

Difensori: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nizza), Elisha Owusu (Auxerre), Derrick Luckassen (Pafos).

Centrocampisti: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Attaccanti: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lione), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).

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Convocati di Panama (26 giocatori)

Portieri: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional), César Samudio (CD Marathon).

Difensori: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Centrocampisti: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (CD Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Católica).

Attaccanti: Ismael Díaz (Club Leon FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).

Il percorso del Ghana verso i Mondiali

Sedici anni dopo l’indimenticabile corsa ai quarti di finale in Sudafrica, dove portarono l’Uruguay sull’orlo del baratro in modo iconico e straziante, i Black Stars tornano sul palcoscenico più importante con qualcosa da dimostrare. Le Black Stars stanno entrando in una nuova era promettente, unendo la leadership di veterani come il capitano Jordan Ayew con la freschezza di una nuova generazione. Per i tifosi ghanesi, questa partecipazione è più di una semplice presenza: è il culmine di una transizione volta a riconquistare lo status di potenza africana.

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Il percorso di Panama verso i Mondiali

Panama ha condotto una campagna di qualificazione disciplinata, superando secondo e terzo turno senza sconfitte.

Nel turno finale ha chiuso al primo posto nel Gruppo A, resistendo alla pressione di Suriname e Guatemala e guadagnando la qualificazione diretta.

Nel Gruppo D del secondo turno Panama ha vinto tutte e quattro le partite contro Nicaragua, Guyana, Montserrat e Belize subendo un solo gol.

Nel girone finale l'allenatore Christiansen ha puntato su difesa e disciplina: subiti solo due gol in sei partite grazie a un blocco basso compatto che ha frustrato gli attaccanti avversari.

Notizie squadre e formazioni

L’allenatore del Ghana Carlos Queiroz non ha ancora rivelato la probabile formazione per l’esordio nel Gruppo L, e al momento non ci sono infortuni o squalifiche ufficiali per le Black Stars. Aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d’inizio, mentre la squadra completa i preparativi a Toronto.

Anche l’allenatore del Panama, Thomas Christiansen, non ha ancora rivelato la formazione titolare e non risultano infortuni o squalifiche. Altre notizie saranno aggiunte a ridosso del match di mercoledì.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

Il Ghana arriva a Toronto con risultati altalenanti. Nelle ultime cinque uscite hanno raccolto un pareggio e quattro sconfitte, incassando 11 gol e realizzando quattro. L’ultimo match è terminato 1-1 col Galles il 2 giugno, interrompendo una striscia di tre ko: 0-2 col Messico, 1-2 con la Germania e 1-5 con l’Austria a marzo.

Panama, invece, ha disputato cinque amichevoli: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultimo match è terminato 1-1 con la Bosnia-Erzegovina il 6 giugno, mentre due giorni prima aveva battuto 4-2 la Repubblica Dominicana, dimostrando buona verve offensiva. L'unica macchia è la pesante sconfitta per 6-2 contro il Brasile il 31 maggio, anche se le vittorie sul Sudafrica a marzo — tra cui un 1-2 in trasferta — offrono una base positiva in vista del torneo.

Testa a testa

Non ci sono precedenti tra Ghana e Panama, quindi la partita di martedì nel Gruppo L sarà il loro primo confronto ufficiale.

Classifica

Nel Gruppo L il Ghana è terzo e Panama quarto, entrambe ancora alla ricerca della prima vittoria nel Mondiale FIFA 2026.