Getafe-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Getafe sfida il Real Madrid nel derby della 19ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Pepe Bordalás sfida il di Zinedine Zidane nel derby della 19ª giornata della . Los Azulones sono al momento sesti in classifica con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i Blancos si trovano invece al 2° posto a quota 37 dietro ai rivali del , con un cammino di 10 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta.

Segui Getafe-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

Nei 28 precedenti fra le due formazioni nella Liga, il bilancio fa registrare un netto predominio a livello statistico delle merengues, che hanno vinto 20 volte, perso 5 e pareggiato 3. L'ultimo successo casalingo del Getafe sul Real Madrid risale al 26 agosto 2013, quando un 2-1 consentì alla squadra guidata di Luís García di avere la meglio sui quotati rivali, ai tempi allenati da José Mourinho.

Nelle ultime 5 stagioni soltanto una volta i Blancos hanno conquistato i 3 punti nella loro prima gara, ovvero nel 2017 grazie a un perentorio 5-0 al Granada, con Zidane anche in quell'occasione in panchina. Per il resto sono arrivati 3 pareggi e una sconfitta nella partita inaugurale del nuovo anno solare.

Ángel Rodríguez è il miglior marcatore del Getafe con 8 reti realizzate, mentre Karim Benzema, che ha partecipato attivamente a 9 goal negli ultimi 8 confronti con Los Azulones nella Liga (5 reti e 4 assist) è il bomber delle merengues con 12 centri.

L'attaccante e capitano del Getafe Jorge Molina, inoltre, ha nel Real Madrid la sua vittima preferita nel massimo campionato spagnolo: 5 i goal rifilati ai Blancos su 11 confronti complessivi, ma appena uno con la maglia del Getafe sulle spalle. In questa pagina tutte le informazioni su Getafe-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GETAFE-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Getafe-Real Madrid

Getafe-Real Madrid Data: 4 gennaio 2020

4 gennaio 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO GETAFE-REAL MADRID

Getafe-Real Madrid si giocherà sabato 4 gennaio 2020 nel palcoscenico dell'Estadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, città della Comunità autonoma di Madrid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor José Luís Munuera Montero, è previsto per le ore 16.00. Sarà il 29° derby fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga, a trasmettere in esclusiva in diretta il derby Getafe-Real Madrid. La partita sarà visibile per gli utenti della piattaforma anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire il derby Getafe-Real Madrid in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'applicazione per sistemi Android o iOS e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una volta terminata la partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Bordalás dovrebbe puntare sul 4-4-2 e avrà fuori per squalifica il terzino sinistro Mathías Olivera. Il tandem d'attacco sarà composto da Jorge Molina e Jaime Mata. A centrocampo Jason e Cucurella presidieranno le due fasce, mentre Arambarri e Maksimovic saranno gli interni. Fra i pali ci sarà David Soria. In difesa sulla corsia mancina ci sarà spazio per Nyom, con Damián Suárez a destra e la coppia Djené-Cabrera al centro. Indisponibili per infortunio Markel Bergara e Manojlovic.

Zidane dovrà far fronte all'assenza per squalifica di Sergio Ramos in difesa e dovrà sciogliere due dubbi fra attacco e centrocampo. Nel tridente offensivo, il giovane talento brasiliano Rodrygo insidia Isco come esterno alto a sinistra accanto a Benzema e Bale. In mediana invece è Valverde a contendere una maglia da titolare a Luka Modric. Sicuri della loro presenza dal 1' invece Casemiro in regia e Kroos nel ruolo di mezzala sinistra. Al centro del reparto arretrato Eder Militão prenderà il posto del capitano accanto a Varane, con Carvajal e Mendy terzini. In porta ci sarà Courtois.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damián Suárez, Djené, Leandro Cabrera, Nyom; Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Eder Militão, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.