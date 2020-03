Getafe-Celta Vigo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Getafe sfida in casa il Celta Vigo nella 28ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Prima di tuffarsi nel doppio confronto degli ottavi di finale di contro l' , il di Pepe Bordalás sfida in casa il Vigo di Óscar García nella 28ª giornata della .

Segui Getafe-Celta Vigo in diretta streaming su DAZN

I madrileni sono la rivelazione del massimo campionato spagnolo e si trovano attualmente al 4° posto in classifica, con 45 punti e un cammino di 13 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, i galiziani si trovano al quartultimo posto a quota 25 punti, con un cammino di 5 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte.

Nei 17 precedenti fra le due squadre nella Liga, los Azulones sono in vantaggio sul piano statistico con 7 successi, 5 pareggi e 5 vittorie dei Celesti. In 5 confronti con Bordalás alla guida, inoltre, il Getafe non ha mai perso contro il , riportando 3 vittorie e 2 pareggi.

L'unico successo ottenuto dai galiziani al Coliseum Alfonso Pérez risale al febbraio 2016, quando con Berizzo in panchina si imposero 1-0 grazie ad un goal di Nolito.

Il tecnico dei madrileni si appresta a festeggiare un traguardo storico: contro il Celta Vigo, infatti, eguaglierà Luis García Plaza come tecnico che ha guidato più volte il Getafe nella Liga, arrivando a quota 103 panchine (43 vittorie, 30 pareggi e 29 sconfitte). Bordalás è anche l'allenatore con la miglior percentuale di vittorie fra quelli che hanno guidato la squadra nel massimo campionato spagnolo (43%).

Il Getafe viene da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre il Celta Vigo ha rimediato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare disputate. Ángel Rodríguez è il miglior marcatore dei madrileni con 10 reti segnate, Iago Aspas invece è il bomber dei galiziani con un bottino di 9 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Getafe-Celta Vigo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GETAFE-CELTA VIGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Getafe-Celta Vigo

Getafe-Celta Vigo Data: 7 marzo 2020

7 marzo 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO GETAFE-CELTA VIGO

Getafe-Celta Vigo si disputerà la sera di sabato 7 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, città dell'area metropolitana di Madrid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor José María Sánchez Martínez, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 18° confronto nella Liga fra le due formazioni.

La sfida Getafe-Celta Vigo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del massimo campionato spagnolo, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Getafe-Celta Vigo in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della sfida gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Bordalás punterà sul classico 4-4-2 e dovrà fare a meno degli infortunati Timor, Antunes e Manojlovic. La coppia d'attacco sarà composta da Jorge Molina e Jaime Mata. A centrocampo gli interni saranno Arambarri e Nemanja Maksimovic, mentre Nyom e Cucurella dovrebbero presidiare le due fasce. In porta ci sarà David Soria, davanti a lui Djené ed Etxeita saranno i due centrali. Damián Suárez e Mathías Olivera, infine, potrebbero essere i due esterni bassi. Quest'ultimo è comunque insidiato da Etebo.

Óscar García dovrebbe invece schierare il Celta con un abbottonato 5-3-2. Pesante l'assenza per squalifica in attacco di Iago Aspas, mentre Denis Suárez e Juan Hernández saranno indisponibili per infortunio. In difesa, davanti all'estremo difensore Rubén Blanco, Araujo, Murillo e Aidoo dovrebbe essere i tre centrali, con Hugo Mallo e Olaza esterni bassi. A centrocampo regia affidata al turco Okay Yukuslu, con Rafinha e l'ex cagliaritano Bradaric mezzali. Davanti tandem offensivo composto da Santi Mina e dal russo Smolov.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Mathías Olivera; Nyom, Arambarri, N. Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata.

CELTA VIGO (5-3-2): Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aidoo, Olaza; Rafinha, Okay Yukuslu, Bradaric; Santi Mina, Smolov.