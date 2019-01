Getafe-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Getafe ospita il Barcellona capolista nella 18ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Getafe di Pepe Bordalás ospita il Barcellona capolista di Ernesto Valverde nella 18ª giornata della Liga. La squadra di Madrid è settima in classifica con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, i catalani guidano la graduatoria con 37 punti e un cammino di 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Fra Los Azulones il miglior marcatore è l'attaccante Jorge Molina, autore di 5 goal in 17 presenze, mentre il fuoriclasse Lionel Messi è il capocannoniere dei blaugrana e del massimo campionato spagnolo con 15 reti in 15 partite giocate. Il Getafe è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Barcellona vince consecutivamente da 4 gare.

QUANDO SI GIOCA GETAFE-BARCELLONA

Getafe-Barcellona si giocherà domenica 6 gennaio 2019 alle ore 20.45 al Coliseum Alfonso Perez di Getafe, città dell'area metropolitana di Madrid. Sarà il 27° confronto fra le due squadre nella Liga spagnola.

DOVE VEDERE GETAFE-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La partita Getafe-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI GETAFE-BARCELLONA

Due gli indisponibili per Pepe Bordalás, che dovrà fare a meno a centrocampo di Markel Bergara, che tornerà a maggio dopo esser stato operato alla spalla, e in attacco di Amath Ndiaye, per il quale la stagione è già finita in seguito alla rottura del crociato. Nel 4-4-2 la coppia d'attacco sarà composta dal capitano Jorge Molina e da Angel Rodriguez. A centrocampo i due esterni di spinta saranno Foulquier a destra e Jaime Mata a sinistra, mentre in difesa i terzini saranno a destra Damian Suarez e a sinistra l'ex Roma Antunes.

Valverde si affiderà al classico 4-3-3. Dembelé sarà confermato nel tridente offensivo con Messi e Luis Suarez: sarà dunque Coutinho a partire dalla panchina. Conferma anche per Arturo Vidal nel ruolo di mezzala sinistra con Rakitic e Busquets. Out per infortunio Umtiti e Vermaelen, oltre a Rafinha, in difesa la coppia centrale sarà composta da Piqué e Lenglet, mentre a destra dovrebbe farcela a recuperare Sergi Roberto. Diversamente spazio ancora una volta dal 1' a Semedo. In dubbio anche Samper e Malcom.

GETAFE (4-4-2): Soria; Damian Suarez, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Maksimovic, Arambarri, Jaime Mata; Molina, Angel Rodriguez.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, L. Suarez, Dembelé.