Getafe-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Getafe sfida il Barcellona nella 7ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Pepe Bordalás ospita il di Ernesto Valverde nella 7ª giornata della . La formazione madrilena è al momento 10ª in classifica con 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e una sconfitta. I catalani hanno 3 punti in più e si trovano al 7° posto a quota 10, con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

I padroni di casa hanno vinto soltanto 2 volte nella loro storia contro il Barcellona nel massimo campionato spagnolo, ma entrambe le vittorie sono arrivate in casa (2-0 nel novembre 2007 ed 1-0 nel novembre 2011). Sei sono stati i pareggi, con ben 20 successi dei blaugrana.

Il tecnico del Getafe non ha mai vinto nelle 4 sfide disputate finora in carriera contro i catalani, tutte giocate con Valverde in panchina (un pareggio e 3 sconfitte). L'attaccante Jaime Mata è il giocatore più prolifico dei madrileni con 3 goal segnati, ed è il giocatore che ha subito più falli nella Liga, ben 24, stesso numero di reti per Antoine Griezmann, il miglior marcatore dei catalani. In questa pagina tutte le informazioni su Getafe-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GETAFE-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO GETAFE-BARCELLONA

La partita Getafe-Barcellona si disputerà il pomeriggio di sabato 28 settembre 2019 nel palcoscenico del Coliseum Alfónso Pérez di Getafe, città appartenente alla Comunità autonoma di Madrid. La gara, che sarà arbitrata dal signor Jesus Gil Manzano, sarà la 29ª fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Getafe-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per gli utenti abbonati a Sky sarà inoltre possibile vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN potranno seguire la sfida Getafe-Barcellona anche in diretta streaming sui loro pc e su tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, mentre nel secondo basterà scaricare l'applicazione per device iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale DAZN renderà inoltre disponibile gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Pepe Bordaláls si affiderà al 4-4-2 per provare a fermare i blaugrana. Davanti al portiere David Soría, in difesa, in attesa del rientro che si avvicina di Antunes, a sinistra ci sarà Nyom, con Djené e Leandro Cabrera a formare la coppia centrale e Damián Suarez terzino destro. A centrocampo Jason e Cucurella saranno le due ali, con Maksimovic e Arambarri interni. Davanti tandem d'attacco composto da Ángel Rodríguez e Jaime Mata. Out dopo l'intervento per ernia discale il portiere Manojlovic, mentre la punta esterna Amath Ndiaye dovrà osservare un lungo stop dopo la rottura del crociato anteriore.

Continua l'emergenza infortuni in casa Barcellona per Valverde. Oltre a Jordi Alba e Umtiti saranno infatti indisponibili in attacco Messi, alle prese con un'elongazione all'adduttore, e la giovane promessa Ansu Fati, che accusa fastidi al tendine del ginocchio destro. Nel tridente d'attacco blaugrana tornerà pertanto titolare a destra Dembelé, con Luis Suárez punta centrale e Griezmann esterno alto a sinistra. A centrocampo sarà riproposto il terzetto Arthur, Busquets, De Jong. Fra i pali ci sarà Ter Stegen, mentre in difesa la scelta dei terzini dovrebbe ricadere su Semedo e Junior Firpo (solo panchina per Sergi Roberto) e i centrali saranno Piqué e Lenglet.

GETAFE (4-4-2): David Soría; Damián Suárez, Djené, Leandro Cabrera, Nyom; Jason, Maksimovic, Mauro Arambarri, Cucurella; Ángel Rodríguez, Jaime Mata.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Dembelé, L. Suárez, Griezmann.