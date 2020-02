Getafe avversaria dell'Inter in Europa League: formazione, stelle, stadio

Dall'urna di Nyon l'Inter ha pescato il Getafe, che ai sedicesimi ha eliminato l'Ajax. E' la sorpresa della Liga, dove occupa il quinto posto.

Non è stato certamente un sorteggio favorevole, quello di Nyon, per l'. La squadra di Antonio Conte poteva pescare avversari più abbordabili per gli ottavi di finali di , ed invece sarà costretta a sfidare il .

La squadra spagnola, allenata da Pepe Bordalás, è l'autentica rivelazione della e anche dell'Europa League. In campionato si trova al quinto posto, distante un solo punto sia dall' (terzo) che dal (quarto). Quindi pienamente in corsa per partecipare alla prossima .

Squadra rognosa, poco tecnica ma messa bene in campo: difficile da affrontare per chiunque, con le marcature asfissianti e con una media-falli a partita altissima. Nei sedicesimi di finale di Europa League ha sbattuto fuori l' , semifinalista della scorsa Champions League. Antonio Conte dovrà sfidare bene gli spagnoli.

Altre squadre

Frenkie de Jong, centrocampista del , parlando del Getafe, ha detto recentemente: "Il Getafe non gioca per intrattenere il pubblico e trovo fastidioso guardare le loro partite".

COME GIOCA IL GETAFE: LA FORMAZIONE TIPO

Se c'è una formazione in questa Europa League che gioca sempre in un modo ed è facile da delineare nella sua formazione tipo, quella è sicuramente il Getafe. Bordalás, che come idolo ha il Cholo Simeone, segue il suo schema tattico del 4-4-2.

Due linee molto compatte e strette tra difesa e centrocampo, con pochi giocatore puramente tecnici in campo e tanti, invece, aggressivi e di movimento. Le sorti della difesa sono affidate a Djené, mentre i terzini sono quasi sempre Olivera e Suarez.

A centrocampo Maksimovic è l'uomo d'ordine e di rottura, con Arambarri che qualche volta si alterna ad Etebo. Sulla fasce spingono, ma accentrandosi parecchio, sia Cururella che Nyom. Dalla panchina entra quasi sempre Kenedy.

In attacco Jorge Molina e Mata si dividono il reparto offensivo, con Rodriguez e Deyverson pronti ad entrare dalla panchina.

LE STELLE

Di vere e proprio stelle, nel Getafe, non ce ne sono. I giocatori più pericolosi della squadra sono sicuramente Jorge Molina e Jaime Mata, che rispettivamente hanno segnato in questa stagione 7 ed 11 goal.

Da qui si evince che la squadra è prettamente difensiva, con Djené a guidare la retroguardia e Maksimovic a schermare perfettamente la difesa dalla linea mediana. Da tenere d'occhio anche Cucurella, miglior assist-man della squadra e di proprietà del Barcellona.

LO STADIO

Il Getafe gioca le sue partite casalinge al Coliseum Alfonso Pérez. Inizialmente lo stadio era progettato per ospitare 14 500 persone, ma fu esteso progressivamente a 17 000 posti. Il 20 maggio 2010 ha ospitato la finale di UEFA Women's Champions League tenutasi a Getafe.

Nella Liga il Getafe non ha una differenza netta di prestazione tra partite fuori casa (5 vittorie) e partite casalinghe (7 vittorie).