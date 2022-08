Getafe-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atletico Madrid debutta in Liga in trasferta contro il Getafe: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GETAFE-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Getafe-Atletico Madrid

Getafe-Atletico Madrid Data: 15 agosto 2022

15 agosto 2022 Orario: 19.30

19.30 Canale TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Nel weekend apre le danze anche la Liga. Una delle prime partite in programma è Getafe-Atletico Madrid, con i ‘Colchoneros’ che hanno tutta l’intenzione di recitare un ruolo da protagonisti nel massimo campionato spagnolo.

Il Getafe è reduce da un’annata decisamente complicata. Grazie anche all’avvento in panchina di Quique Sanchez Flores, ‘Los Azulones’ sono riusciti a conquistare la salvezza chiudendo con un solo punto di vantaggio sul Granada terzultimo.

Dopo l’exploit della stagione 2020/21 con la conquista della Liga, lo scorso anno l’Atletico Madrid ha ceduto lo scettro di campione di Spagna ai cugini del Real. I ‘Colchoneros’ hanno terminato al terzo posto, alle spalle anche del Barcellona.

L’Atletico è una vera e propria bestia nera per il Getafe. L’ultima vittoria sui biancorossi di Madrid risale alla stagione 2011/12: un 3-2 deciso nel finale da Diego Castro.

Di seguito troverete molte altre informazioni sulla partita, da dove vederla in tv e streaming agli aggiornamenti relativi alle formazioni.

ORARIO GETAFE-ATLETICO MADRID

La sfida tra Getafe e Atletico Madrid andrà in scena lunedì 15 agosto 2022, allo stadio ‘Coliseum Alfonso Perez’ di Getafe. Il fischio d’inizio è in programma per le 19.30.

DOVE VEDERE GETAFE-ATLETICO MADRID IN TV

Per vivere le emozioni di Getafe-Atletico Madrid, è necessario sotto scrivere un abbonamento a DAZN. Tale piattaforma ha un’app presente nelle moderne smart tv, oppure è possibile fruirne i servizi collegando una tv non smart a console come Playstation e Xbox o a supporti come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stck TV.

GETAFE-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

Se gli utenti preferiscono guardare il match in diretta streaming, potranno farlo sempre grazie all’abbonamento a DAZN. Le opzioni sono accedere al sito ufficiale da pc e notebook, oppure scaricare l’app per smartphone e tablet.

IN DIRETTA SUA GOAL

La partita verrà seguita anche qui su GOAL. Accedendo al nostro portale, troverete la diretta testuale che racconterà il match dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI GETAFE-ATLETICO MADRID

Quique Sanchez Flores dovrebbe disporre i suoi con un 4-4-2, con Damian e Angileri sugli esterni e con Duarte e Djene come centrali davanti a Soria. Portu, Maksimovic, Arambarri e Seoane in mediana, alle spalle di Unal e Borja Mayoral.

Nel 4-4-2 di Simeone dovrebbe ritrovare spazio Oblak, out contro la Juventus. Davanti a lui Savic, Gimenez e Reinildo, con Molina e Carrasco sulle corsie esterne. Llorente, Kondogbia e Koke in mezzo al campo, a sostegno di Morata e Joao Felix.

GETAFE (4-4-2): Soria; Damian, Djene, Duarte, Angileri; Portu, Maksimovic, Arambarri, Seoane; Mayoral, Unal. All. Sanchez Flores

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Molina, Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco; Felix, Morata. All. Simeone