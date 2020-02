Gervinho resta al palo: il trasferimento in Qatar salta, il Parma pronto a tenerlo fuori rosa

Situazione delicata per l'attaccante ivoriano: il Parma valuta una denuncia, il giocatore potrebbe scusarsi per sperare nel reintegro.

Gervinho è stato uno dei protagonisti di una delle storie più curiose del calciomercato invernale. L'attaccante ivoriano è sceso in campo per l'ultima volta il 13 gennaio, quando D'Aversa lo mandò in campo a 7 minuti dalla fine in occasione del match vinto al Tardini contro il .

Dopo di che, il forfait per la sfida di campionato contro la che lo ha costretto a saltare anche il match con la ed infine, un po' a sorpresa, quello con l' in occasione del quale era previsto il ritorno in campo. Poi, a poche ore dalla conclusione della finestra di mercato, la bomba sganciata dal ds Faggiano : " Qualcuno lo ha richiesto, è inutile nasconderci. Penso che a lui piaccia molto cambiare aria ogni tanto. Ci crea disagio tenere un giocatore che vuole andare via. Non so se va via per i soldi o perché vuole cambiare modo di lavorare".

Inevitabilmente, l'attaccante ivoriano non è stato convocato per la sfida di campionato contro il perché, c ome ribadito dal mister D'Aversa, il giocatore sarebbe stato presto ceduto . "Gervinho non è fra i convocati perché nelle ultime tre sedute di allenamento non si è presentato al campo . Evidentemente ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Credo che il giocatore sia stato venduto".

Tutto questo a meno di 5 ore dalla deadline del calciomercato. E invece no. Le ore scorrono, l'annuncio non arriva. L'Al-Sadd, club del allenato da Xavi, non nasconde l'interesse ma non arriva nessun comunicato. "Il mercato in ingresso in Qatar chiude due ore dopo", veniva giustamente sottolineato. Ma nemmeno alle 22 accade nulla. Il trasferimento salta, Gervinho resta al .

L'Al-Sadd fa sapere di aver depositato il contratto , la federazione del Qatar ritiene che ciò sia accaduto fuori tempo massimo e lo invalida. Il Parma si infuria: aveva definito l'acquisto di Caprari dalla e contava ormai di far cassa con la cessione dell'ivoriano. Adesso il club ducale medita un ricorso alla FIFA, contro il giocatore e contro il club qatariota, Xavi fa arrabbiare ancora di più il club emiliano dichiarando che l'affare è sì saltato, ma che si concluderà comunque a fine stagione.

E adesso? D'Aversa è stato chiaro: Gervinho non è stato professionale fino in fondo e probabilmente non sarà reintegrato in rosa. L'attaccante ex Roma, però, ha tentato di lanciare un segnale distensivo lasciando un " like " sul post Instagram del Parma che celebrava il pareggio ottenuto nel finale contro il Cagliari. Basterà? Probabilmente no, o almeno non subito.

L'articolo prosegue qui sotto

La stagione di Gervinho potrebbe essersi conclusa qui. O forse no. D'Aversa è molto arrabbiato e non ha fatto nulla per nasconderlo, il club ducale attende le scuse del giocatore che, a quanto pare, potrebbero arrivare. Ma che forse non saranno sufficienti.