Gervinho e Kurtic out contro l’Udinese, D’Aversa: “Mi aspetto massima professionalità”

Potevano essere due tra i protagonisti più importanti di Parma-Udinese, Gervinho e Jasmin Kurtic invece non sono andati nemmeno in panchina.

Una doppia scelta, quella fatta da Roberto D’Aversa che ha fatto discutere e che ha dato vita a più interpretazioni. Prima dell’inizio della gara del Tardini, si è parlato di possibili problemi fisici che avrebbero fermato i due giocati, ma si è fatta anche largo l’ipotesi di una decisione puramente tecnica dovuta a fattori che nulla hanno a che fare con infortuni.

A spiegare come sono andate le cose è stato lo stesso tecnico della compagine ducale ai microfoni di 'Sky' dopo il triplice fischio finale.

“Avevo già scelto di non far giocare Gervinho dall’inizio perché va centellinato nel minutaggio. Avevo condiviso con lui la cosa di non farlo partire oggi, perché va gestito nel corso della settimana e durante la partita. Successivamente ho preso la decisione di mandare in tribuna sia lui che Kurtic perché sono giocatori importanti e devono dare l’esempio con la massima professionalità anche al di fuori del campo”.