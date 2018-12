Gervinho a Goal: "Al Parma perchè credono in me, Totti una leggenda"

Nel Parma 2018/2019 sta brillando la stella dell'ivoriano Gervinho. Dopo l'esperienza in Cina l'ex Roma e Lille ha deciso di tornare in Italia per dimostrare di essere ancora un elemento in grado di fare la differenza. In esclusiva a Goal, l'attaccante ha parlato sia del proprio passato che del proprio futuro, che vede sempre coi ducali.

Sei stato nominato miglior giocatore del mese di novembre in Serie A, cosa significa questo per te? "E' sempre bello ricevere dei trofei individuali. Sono felice perchè non è stato facile in questo periodo. Ho lavorato molto nell'ombra per soddisfare le aspettative. Non è una vendetta, ma ho solo voluto dimostrare che il mio livello era sempre lo stesso".

Come hai preso le critiche di alcuni osservatori che non hanno inteso le motivazioni del tuo ritorno in Italia. Cosa dici alle persone che pensano tu ti sia bruciato? "Non mi interessa cosa viene detto, rimango concentrato sulle mie prestazioni. La cosa più importante è quello che succede in campo. Solo lì puoi dare la risposta migliore e puoi dare soddisfazione a quelli che credono in te".

Prima di tornare in Italia eri quindi sicuro di avere ancora la gamba per poter giocare in Serie A? "Non ho dubbi sulle mie qualità, credo in me stesso. Con la mia squadra sappiamo anche di cosa siamo capaci, questa è la cosa più importante".

Alcuni si sono sorpresi della tua scelta di lasciare la Cina e tornare in Italia. Perchè questa scelta? "Credo fosse tempo di tornare. Volevo avere più piacere nel giocare, continuare a farlo in una atmosfera che mi piace. Mi piace molto l'ambiente del calcio italiano e credo di poter fare ancora qualcosa in questo campionato. Il resto non lo so, ma ho la speranza di restare a questo livello ancora qualche anno".

Cosa ricordi della tua esperienza in Cina e cosa ne pensi in generale del calcio cinese? "Ho dei bei ricordi del mio periodo in Cina. E' stata una bellissima esperienza dove ho imparato un sacco di cose. Spero che il calcio cinese si possa ancora evolvere e che abbia la possibilità di acquisire altri giocatori per sviluppare ancora di più il campionato. Penso che è stata fatta parte del lavoro portando ciò che dovevo portare al calcio cinese. E' un paese che mi ha amato anche per altre motivazioni, gli auguro sempre il meglio".

Senza entrare nei dettagli, immaginiamo che il tuo ingaggio sia inferiore al Parma. Non è stata una scelta economica. "E' una scelta sportiva, non volevo tornare solo per prendere altro denaro. La cosa più importante è quella di giocare e restare libero quando sono in campo. E' la cosa più importante. Non mi sto lamentando, a Parma ho tutto quello che è necessario per esprimermi al meglio. Il Parma è un club storico in Italia".

Come è riuscito il Parma a sedurti? "E' un club storico, ma è una sfida non facile. Il Parma è un club che arriva da lontano ma che non ha più i mezzi di un tempo. E' stato difficile acquistare giocatori la scorsa estate, ci sono stati tanti prestiti. Adesso l'obiettivo è restare in Serie A. Per quanto mi riguarda ho pensato si potesse trattare di un club nel quale potermi esprimere tranquillamente. E' stato un club a credere in me, hanno dimostrato la voglia di prendermi e mettermi in prima linea nel loro progetto".

Ti ha sicuramente rassicurato la circostanza che i tifosi non ti hanno dimenticato nonostante tu sia andato così lontano in Cina, in un campionato meno pubblicizzato. "Ecco perchè ho scelto il Parma. Hanno visto quello che avevo fatto alla Roma ed hanno capito l'apporto che potevo portare alla squadra. Da parte mia sarebbe stato difficile fare quello che ho fatto alla Roma, ma ero sicuro di poter portare sicuramente qualcosa a livello di esperienza. Il lavoro non è ancora finito, ma se al termine della stagione avremo ottenuto la salvezza con il Parma potrò dire che si è trattato di un successo".

Pensi che un club come il Parma riuscirà più o meno a breve termine a risalire la china del campionato di Serie A? "Per adesso sarà complicato, c'è un grande lavoro da fare. In primis sarà necessario che il club resti stabilmente in Serie A per qualche anno. Questo è anche un mio desiderio perchè faccio parte di questo progetto. Ci sono tanti club forti in Serie A, c'è tanta concorrenza e penso che ci vorrà del tempo".

Ancora oggi la Juventus sta dominando il campionato. Pensi che il titolo le possa sfuggire da qui alla fine della stagione? "La Juventus è sopra le altre squadre. Hanno una certa stabilità a livello societario e di rosa, acquistano uno o due giocatori forti ad ogni finestra estiva di mercato. La squadra, i leader e l'allenatore restano sempre gli stessi. C'è una coesione che non vedo altrove. Prendiamo ad esempio una squadra come la Roma dove ci sono stati tanti arrivi. Ci vuole tempo per adattarsi, è un qualcosa che può creare problemi alla squadra. Questi tipi di problemi la Juventus non li ha".

Da un punto di vista personale ti troviamo più nel vivo del gioco rispetto al passato. Come si è evoluto il tuo stile di gioco? "Ogni squadra ha il proprio modo di giocare e l'esperienza ti aiuta. Cerco spesso di farmi trovare al posto giusto. L'allenatore mi chiede spesso di essere nei pressi della porta, di essere sempre libero quando prendo palla. Cerca di fare di tutto perchè io possa essere libero di muovermi e di trovarmi nella posizione giusta".

Hai segnato 5 goal in 10 partite in Serie A fino a questo momento, ti sei posto un obiettivo? "Non è per forza il numero di goal ad essere fondamentale da qui alla fine della stagione. Se avessi fatto 3 o 4 assist ed avrei segnato solamente due goal sarei stato comunque contento. Il mio obiettivo è portare il Parma più in alto possibile. La squadra è sempre al di sopra del singolo giocatore".

Parlando di obiettivi, da poco si è ritirata una leggenda del calcio ivoriano come Drogba. Quale eredità lascerà al mondo del calcio? "Didier ha uno stile di gioco diverso. E' unico. Ha lasciato le proprie impronte sia in Francia che in Inghilterra. Inutile parlare di quante cose abbia portato alla Costa d'Avorio. E' stato un esempio per molti giovani. Siamo contenti di quello che ci ha portato e di quello che ha insegnato al calcio ivoriano. Siamo molto contenti dell'immagine che ha fatto sì ci fosse del calcio ivoriano giocando nei diversi campionati europei. Mancherà al mondo del calcio. Davanti alla sua carriera bisogna togliersi il cappello".

Dov'è Didier Drogba nella tua personale classifica dei giocatori che ti sei trovato di fronte? "Ho avuto la possibilità di giocare con un sacco di grandi giocatori nei grandi club. E' uno di quei giocatori che mi ha segnato, ma per me il numero 1 è stato Francesco Totti. Era un giocatore speciale, vedeva le cose prima degli altri. Devi stare con lui per capirlo. Per me è una leggenda".

Lo abbiamo capito la scorsa estate, quando tutti i tifosi della Roma erano in lacrime al momento del suo addio al calcio. "Devi stare in Italia, in particolar modo a Roma, per capire chi è Francesco Totti. Ho giocato con lui per due anni e mezzo. Ho avuto il piacere di stare al suo fianco. Ci siamo divertiti insieme. Fuori dal campo è una persona molto semplice, che non parla molto. Non pensavo che avrei potuto giocare insieme a Totti. Mi ha molto motivato la cosa, giocare con lui è stato qualcosa di veramente favoloso".

Il prossimo anno ci sarà l'edizione 2019 della Coppa d'Africa. Hai in programma di partecipare a questa competizione o ti vuoi ritirare dalla scena internazionale? "No, non penso ancora a ritirarmi dal calcio internazionale. E' stato necessario che passasse tempo per adattarmi al mio nuovo club, ossia il Parma. Penso di poter portare ancora qualcosa alla nazionale, anche perchè sono orgoglioso di indossare quei colori. Indossare la maglia della nazionale è importante per me. Il calcio ivoriano e la nazionale rappresentano molto per me. Sono felice che la squadr si sia qualificata e spero di poter dare il mio contributo e che faremo un buon lavoro".

Con il ritiro di Drogba, Yaya Tourè ed altri pensi ancora che ci possa essere un generazione che ripercorrerà queste orme? "Non credo che la Costa d'Avorio potrà avere in futuro una generazione del genere. E' stata una generazione d'oro. Se un giorno si avrà nuovamente una squadra così forte non potremo che essere orgogliosi. Non sarebbe un miracolo, ma non è una cosa che immagino in questo momento, anche se stanno crescendo dei buoni elementi. Spero che possano crescere ma che soprattutto si possano rendere conto dell'importanza di difendere i colori del nostro paese".

Tra le speranze del calcio ivoriano c'è anche tuo fratello Fonsinho, pensi che possa ripercorrere le tue orme? "C'è solo un Gervinho al mondo (ride, ndr). Potrà provare a copiarmi o avere il suo stile. Delle volte tende ad imitarmi un po' troppo, per questo motivo gli consiglio di seguire ogni tanto anche il suo istinto. Ma quando hai un fratello maggiore è normale che vuoi copiarlo. Ma credo che sia fortunato del fatto di poter avere vicino qualcuno che è in grado di dargli dei consigli".

Quando ti guardi indietro come consideri la tua carriera, che ovviamente non è ancora finita? "Sono orgoglioso di tutto ciò che ho vissuto, dei paesi che ho attraversato e dei club nei quali sono migliorato. Dovunque sono andato sono stato uno dei giocatori chiave. Ho sempre portato qualcosa alle squadre. E pensando da dove vengo, non avrei mai pensato di poterci riuscire. Se mi guardo indietro sono molto contento della mia carriera. Non è ancora finita, ma sono orgoglioso. Ecco perchè sono tranquillo oggi. Ho conosciuto così tante cose, giocato con così grandi giocatori che non vedo cosa possa ulteriormente impressionarmi. Dio mi ha concesso la sua grazia".

Giocare all'Arsenal è stato un grande momento per te. Che cosa hai provato quando hai realizzato questo sogno? "Molti giovani giocatori dicono di voler giocare al Manchester United o all'Arsenal. Il mio sogno era l'Arsenal e sono riuscito a realizzarlo. Quando sono arrivato ho pensato 'wow sono qui'. Tutti i club nei quali sono stato mi hanno segnato, ma l'Arsenal lo ha fatto in modo speciale. Quando Wenger mi ha chiamato per dirmi che mi voleva nel suo club non immagini la soddisfazione che ho provato quando ho riagganciato il telefono".

Perchè l'Arsenal? "L'Arsenal è un club storico. A quei tempi era un club che faceva sognare i giovani, con uno stile tutto suo ed un allenatore come Wenger che ha messo tutta l'Inghilterra ai suoi piedi. Non c'era nessuno a cui non piaceva guardare l'Arsenal dove c'erano giocatori come Henry, Vieira ed altri".

Adesso Wenger ha lasciato il club, che ricordi hai di lui? "E' stato uno dei gentiluomini che ho incontrato nel corso della mia carriera. Mi ha insegnato molto, è una persona alla quale devo molto rispetto. Mi ha permesso di realizzare un sogno ed ha dimostrato le sue capacità come manager. Ha reso l'Arsenal il grande club che è oggi".

Un altro allenatore molto importante per te, che adesso è in Ligue 1, è stato Rudi Garcia. La tua partenza dalla Roma è stata direttamente collegata al suo addio ed all'arrivo di Spalletti? "Certamente. Il suo addio ha reso più veloce il mio addio. Sono arrivato alla Roma grazie a lui. Insistette molto sul fatto che ero l'unico giocatore che voleva nella sua squadra. Mi ha dato molto, senza di lui la mia carriera non sarebbe stata la stessa. E siccome c'era la proposta cinese ho preferito lasciare poco dopo Rudi".

Come descriveresti il rapporto tra te e Rudi Garcia? "Sono stato in tre club insieme a lui, ed è stata una cosa positiva perchè abbiamo un buon rapporto sia dentro che fuori dal campo. La relazione che c'è tra noi è quella che ci può essere tra padre e figlio. Siamo come una famiglia".

Più volte ti hanno dato vicino al Marsiglia. Rudi Garcia ti ha veramente chiamato per giocare di nuovo insieme a lui? "Erano passati solamente sei mesi da quando ero arrivato in Cina. Era impossibile per me tornare a giocare per lui in quel momento. Era proprio quello che voleva, non lo so (ride, ndr)".

Potremmo mai rivedere un giorno Gervinho in Francia? "Torno sempre in Francia, ho lì tutta la mia famiglia (ride, ndr)".

Parliamo del fatto di vederti in campo con una compagine francese. "Non ne ho idea anche se nel calcio non si sa mai. Adesso sono tornato in Italia. Come ho detto torno spesso in Francia, ho ancora casa a Lille che è il mio club del cuore in Francia. Sono ancora un ragazzo di Lille".

Sei felice di vedere il Lille al secondo posto in classifica in questo momento? "Sono molto felice di questo. Anche se mi hanno fatto spaventare la scorsa stagione sono riusciti a mantenere la categoria ed a migliorare le cose in questa stagione grazie ad un buon allenatore, un'ottima base e due-tre innesti. Sono molto contento di vedere il nostro Lille nelle zone altissime della classifica".