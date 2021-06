Gerson è un nuovo giocatore del Marsiglia: ha firmato per 5 anni

L'ex Roma e Fiorentina Gerson lascia il Flamengo e torna in Europa per giocare col Marsiglia: ai brasiliani vanno 25 milioni di euro.

In Italia ha reso poco, pochissimo. Ma da quando è tornato in Brasile, Gerson è tornato il talento che aveva incantato tutti agli esordi. Vincendo e convincendo con la maglia del Flamengo. E guadagnandosi una seconda chiamata dall'Europa, e in particolare dal Marsiglia, la sua nuova destinazione.

Come annuncia 'Globoesporte', l'ex mancino di Roma e Fiorentina ha già firmato con l'OM. La trattativa tra i francesi e il Flamengo, in piedi da alcune settimane, si è dunque conclusa con la fumata bianca e il centrocampista brasiliano è pronto a mettersi a disposizione di Sampaoli.

Venerdì Gerson ha firmato il contratto con il Marsiglia in Serbia, dove si trova con la Nazionale Olimpica brasiliana. L'accordo con il club francese è valido per cinque anni, fino al 30 giugno del 2026.

L'annuncio ufficiale, come rivela ancora 'Globoesporte', non sarà però immediato: in un primo momento Gerson tornerà in Brasile, poi dovrebbe partire per la Francia nella prima metà del mese di luglio per le visite mediche e la presentazione ufficiale a stampa e tifosi.

Al Flamengo, che aveva prelevato Gerson dalla Roma nell'estate del 2019, vanno 25 milioni di euro. Valore che, comprendendo anche alcuni bonus, potrà elevarsi fino a 30 milioni.