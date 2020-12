Gerson accusa Ramirez di razzismo: "Mi ha detto: 'Chiudi la bocca, negro'"

Ancora razzismo. Ancora un'accusa da parte di una persona di colore nei confronti di una di pelle bianca. Due settimane dopo il caso -Basaksehir, la nuova bufera scoppia in . E il protagonista è Gerson, l'ex centrocampista di e , che oggi fa parte della rosa del Flamengo.

Durante la gara che i rubronegros hanno vinto per 4-3 sul Bahia, nonostante l'espulsione dopo 9 minuti di Gabigol per insulti all'arbitro, è accaduto il fattaccio: Gerson ha accusato il colombiano Juan Pablo Ramirez di averlo apostrofato con epiteti razzisti. Un momento che l'ex giallorosso ha raccontato nel dettaglio nelle interviste post partita.

"Ho giocato varie partite da professionista e non ho mai detto nulla alla stampa, perché non mi era mai capitata una cosa così. Ho avuto un diverbio con Ramirez e lui mi ha detto: 'Chiudi la bocca, negro'. Non ho mai detto nulla in precedenza, non avendo mai ricevuto offese razziste. Ma questo no, non lo accetto".