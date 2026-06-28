Germania vs Paraguay: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Germania-Paraguay, ottavi di finale dei Mondiali, si giocherà il 29 giugno 2026 alle 16:30 EST (21:30 GMT).

Anteprima Germania-Paraguay, sedicesimi di finale dei Mondiali

Una Germania imprevedibile e pericolosa affronta un Paraguay che è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale nonostante prestazioni altalenanti nella fase a gironi. Cosa aspettarsi da questo scontro a Boston, nel Massachusetts?

Come Germania e Paraguay sono arrivate fin qui

La Germania ha chiuso la fase a gironi con una sorpresa sconfitta contro l’Ecuador, ma era già prima del gruppo grazie al 7-1 su Curaçao e al 2-1 in rimonta sulla Costa d’Avorio, deciso da Undav.

Il Paraguay ha esordito con un pesante 4-1 contro i padroni di casa degli Stati Uniti, poi ha battuto 1-0 una Turchia sottotono e ha chiuso con un noioso 0-0 contro l’Australia, sufficiente per il passaggio del turno. La Germania parte favorita: chi vince affronterà il 4 luglio la vincente di Francia-Svezia.

Getty Images

Le molte minacce della Germania

La “Die Mannschaft” ha segnato 10 gol, firmati da sette giocatori diversi: un dato che mostra la pericolosità della squadra di Julian Nagelsmann in ogni zona del campo. L’attaccante dello Stoccarda Deniz Undav, tre reti all’attivo pur senza partire titolare, potrebbe risultare decisivo come “super-sostituto” al fianco di Kai Havertz dell’Arsenal.

LEGGI DI PIÙ: Nagelsmann difende Jamal Musiala e Florian Wirtz, in crisi di forma

Getty Images

Attacco contro difesa ostinata

Il quartetto offensivo tedesco si scambia continuamente posizioni e ruoli. Jamal Musiala e Florian Wirtz prediligono gli spazi centrali alle spalle di Havertz, ma dovranno evitare di sovrapporsi in un terzo finale affollato. Probabilmente se la vedranno con un 4-5-1 compatto: il Paraguay di Gustavo Alvaro proverà a mettere in difficoltà i tedeschi. Due clean sheet nelle ultime due partite ne evidenziano la strategia.

Getty Images

Infortuni e squalifiche

Il centrale tedesco Nico Schlotterbeck, ko per legamenti del ginocchio contro la Costa d’Avorio, è out dal torneo. Lo sostituirà Antonio Rüdiger; in dubbio il terzino sinistro Nathaniel Brown per un lieve infortunio. Miguel Almirón, ex Newcastle, è squalificato dopo l’espulsione contro la Turchia.

LEGGI DI PIÙ: Classifica di potenza per i Mondiali 2026: Inghilterra e Spagna prendono direzioni opposte

Probabile formazione della Germania

Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Probabile formazione del Paraguay

Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria.

La rosa della Germania conta 26 giocatori.

Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Alexander Nubel (Stoccarda)

Difensori: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), David Raum (RB Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco), Malick Thiaw (Newcastle United)

Centrocampisti: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stoccarda), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco), Angelo Stiller (Stoccarda), Florian Wirtz (Liverpool)

Attaccanti: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Monaco), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stoccarda), Nick Woltemade (Newcastle United).

Getty Images

La rosa di 26 giocatori del Paraguay

Portieri: Roberto Junior Fernandez (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Oliveira (Olimpia).

Difensori: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Grêmio), Juan José Cáceres (Dinamo Mosca), José Canale (Lanús), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Centrocampisti: Damian Bobadilla (São Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Diego Gómez (Brighton), Mauricio Magalhães (Palmeiras), Braian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain).

Attaccanti: Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasburgo), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras).

Getty Images

Notizie sulla squadra e formazioni

Julian Nagelsmann guiderà la Germania in questa partita; al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche. Non è stata resa nota alcuna formazione probabile. Verranno aggiunti aggiornamenti man mano che si avvicinerà il calcio d’inizio e saranno disponibili notizie sulla formazione.

Lo staff tecnico del Paraguay non è stato confermato e al momento non ci sono informazioni su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Germania arriva agli ottavi con un bilancio altalenante: tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro gare ufficiali. L’ultima uscita è un 2-1 contro l’Ecuador il 25 giugno, che ha interrotto la striscia positiva. In precedenza aveva superato Costa d’Avorio 2-1 e Curaçao 7-1 nella fase a gironi, oltre a battere gli Stati Uniti 1-2 in un’amichevole il 6 giugno. A maggio, nell’ultima uscita di preparazione, aveva superato la Finlandia 4-0.

Nelle ultime cinque gare il Paraguay ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo match è terminato 0-0 con l’Australia il 26 giugno, risultato che ha permesso agli sudamericani di accedere agli ottavi come migliori terzi. Il 20 giugno aveva superato la Turchia 1-0, mentre il 13 giugno era stata sconfitta 4-1 dagli Stati Uniti. In precedenza, in amichevole, aveva battuto il Nicaragua 4-0 e perso 2-1 con il Marocco.

Storia degli scontri diretti

GER Ultime 2 partite PGY 1 Vittoria 1 Pareggio 0 Vittorie Germania 3 - 3 Paraguay

Germania 1 - 0 Paraguay 4 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Si sono affrontate due volte, sempre con gol per entrambe. L’ultima volta è stata un’amichevole il 14 agosto 2013, finita 3-3. Prima, ai Mondiali 2002, la Germania vinse 1-0. Unico successo tedesco, con un pareggio.

Classifica

La Germania ha chiuso al primo posto nel Gruppo E, il Paraguay al terzo nel Gruppo D.