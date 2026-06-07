Germania-Curaçao si giocherà il 14 giugno 2026 alle 12:00 EST (18:00 GMT).

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Germania vs Curaçao: contesto della partita

È una sfida da Davide contro Golia, e per questo amiamo i Mondiali. La Germania, quattro volte campione e attualmente 10ª nel ranking FIFA, affronta l’esordiente Curaçao, 83ª. Tra le 48 squadre in gara, solo la Nuova Zelanda (85ª) è posizionata peggio.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave della Germania?

La Germania, quattro volte campione del mondo, schiera una rosa completa in ogni reparto, con un’età media inferiore rispetto al passato. A centrocampo agiranno l’esperienza di Joshua Kimmich e la creatività di Jamal Musiala, entrambi del Bayern Monaco. Stessa cosa per la stella dell’Arsenal Kai Havertz, reduce da un gol nella sua seconda finale di Champions. Il leggendario portiere Manuel Neuer, 40 anni, disputerà l’ultima partita in nazionale. L’allenatore 38enne Julian Nagelsmann, già veterano in panchina, deve plasmare questa giovane squadra e renderla competitiva per il titolo.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave di Curaçao?

Il tecnico olandese Dick Advocaat guida l’isola al debutto. Gervane Kastaneer, autore di cinque gol nelle qualificazioni, e l’ex Aston Villa Leandro Bacuna, tre assist, sono gli uomini chiave. In porta Eloy Room sarà impegnato, mentre l’ex United Tahith Chong può creare problemi.

Rosa della Germania

Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Alexander Nubel (Stoccarda).

Difensori: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), David Raum (RB Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco), Malick Thiaw (Newcastle United).

Centrocampisti: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stoccarda), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco), Angelo Stiller (Stoccarda), Florian Wirtz (Liverpool).

Attaccanti: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Monaco), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stoccarda), Nick Woltemade (Newcastle United).

Il percorso della Germania verso i Mondiali

Nel Gruppo A delle qualificazioni UEFA la Germania ha vinto cinque delle sei partite, chiudendo al primo posto e ottenendo la qualificazione diretta.

Rosa di Curaçao

Portieri: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Difensori: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampisti: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurigo), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Attaccanti: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Il percorso di Curaçao verso i Mondiali

Curaçao ha fatto la storia qualificandosi per la prima volta alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Con circa 156.000 abitanti, è ora la nazione più piccola mai arrivata alla fase finale. Entrata al secondo turno delle qualificazioni CONCACAF, ha dominato il Gruppo C con 4 vittorie su 4 e una differenza reti di +13. Nel turno finale ha affrontato Giamaica e Trinidad e Tobago, chiudendo imbattuta con tre vittorie e tre pareggi.

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Notizie sulla squadra e formazioni

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