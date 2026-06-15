Germania vs Costa d'Avorio: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Germania-Costa d'Avorio si giocherà il 20 giugno 2026 alle 16:00 EST (20:00 GMT).

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Germania vs Costa d'Avorio: contesto della partita

In palio c’è il controllo del Gruppo E: dopo l’esordio vincente – Germania ha travolto 7-1 Curaçao a Houston, Costa d’Avorio ha battuto 1-0 Ecuador a Filadelfia – gli errori sono vietati al Toronto Stadium. Entrambe sanno che slancio psicologico e rapido recupero fisico saranno decisivi per le ambizioni nella fase a eliminazione diretta.

Il ct tedesco Julian Nagelsmann vuole mantenere l’efficacia offensiva senza perdere lucidità in difesa. Si affida a un centrocampo fluido e di alto livello, guidato dal capitano Joshua Kimmich e dalla creatività di Jamal Musiala e Florian Wirtz, per gestire il possesso, chiudere gli spazi centrali e verticalizzare con rapidità. Di fronte avranno una Costa d’Avorio resiliente e disciplinata, guidata da Emerse Faé. Gli Elefanti, già vincenti contro l’Ecuador, puntano su una difesa solida e su letali ripartenze.

Allo spettacolare BMO Field di Toronto si preannuncia un duello di scacchi ricco di aggiustamenti tattici. Entrambe le squadre devono evitare cedimenti difensivi in zona centrale e puntare su comunicazione a centrocampo e precisione in area. La Germania punta a confermare il suo status di favorita e a blindare gli ottavi di finale, mentre la Costa d’Avorio proverà a colpire in contropiede con la velocità di Amad Diallo ed Elye Wahi. Con le combinazioni del girone che prendono forma, l'obiettivo di superare il Gruppo E guiderà ogni scelta fin dal fischio d'inizio.

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Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

Germania 7-1 Curaçao

La Germania di Julian Nagelsmann ha dominato 7-1 i debuttanti di Curaçao a Houston. Felix Nmecha ha aperto le marcature al 5’, poi Livano Comenencia ha momentaneamente pareggiato, ma Nico Schlotterbeck ha subito riportato avanti i tedeschi. Kai Havertz ha chiuso il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav e ancora Havertz hanno completato il punteggio. La Germania vola in vetta al Gruppo E. Nico Schlotterbeck ha subito riportato avanti la Germania e Kai Havertz ha raddoppiato su rigore poco prima dell’intervallo. Nella ripresa Jamal Musiala, Nathaniel Brown, il subentrato Deniz Undav e ancora Havertz hanno chiuso il match, portando la Germania in vetta al Gruppo E.

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Ecuador 0-1 Costa d'Avorio

Gli Elefanti, guidati da Emerse Faé, hanno mostrato grande tenacia a Filadelfia, interrompendo la serie di 19 partite senza sconfitta dell’Ecuador grazie a una vittoria per 1-0. Nel primo tempo i sudamericani hanno colpito due volte la traversa con John Yeboah e Alan Minda. Dopo un palo di Wahi, la gara sembrava destinata allo 0-0, ma al 90’ Singo ha servito Diallo, che ha battuto il portiere in contropiede. Tre punti d’oro per la Costa d’Avorio.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Germania (Julian Nagelsmann): maggiore equilibrio strutturale e miglior copertura in contropiede.

La sua squadra ha dominato il possesso palla, ma gli attaccanti di Curaçao hanno a volte aggirato il contropiede e trovato un momentaneo pareggio che ha evidenziato i varchi dietro le linee avanzate.

Contro la rapida transizione della Costa d’Avorio, un’aggressività verticale eccessiva può essere pericolosa. Il principale aggiustamento di Nagelsmann riguarderà il doppio pivot e la prudenza dei terzini. Invece di lasciare che Joshua Kimmich e Nathaniel Brown si proiettino in avanti insieme, uno dei due dovrà restare dietro per creare una base solida con i centrali Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah. Stringere il campo va bene, ma il centrocampo tedesco deve evitare errori in uscita per negare agli esterni ivoriani gli spazi in fascia.

Costa d’Avorio (Emerse Faé): possesso palla a centrocampo e transizioni precise.

Il blocco difensivo di Faé ha frustrato l’Ecuador e mantenuto la porta inviolata a Filadelfia, ma ora serve maggiore precisione nella circolazione della palla. Il blocco basso ha funzionato, ma sotto pressione la squadra ha perso palloni e ha dovuto affidarsi alle iniziative individuali di Singo e Diallo per vincere 1-0 al 90'.

Contro il centrocampo tedesco, superiore per tecnica con Jamal Musiala e Florian Wirtz, restare passivi per 90 minuti è letale. Faé deve intervenire sulla mediana, in particolare su Franck Kessié e Ibrahim Sangaré: i due non devono solo arretrare, ma pressare in avanti per spezzare la costruzione tedesca prima che diventi possesso consolidato. Una volta recuperata palla, serve una transizione rapida e precisa per sfruttare la velocità di Amad Diallo e Simon Adingra contro i centrali tedeschi, posizionati alti.

Quali sono le ultime notizie sulle squadre in vista della seconda giornata?

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Notizie sulla Germania

Julian Nagelsmann deve gestire la freschezza fisica del gruppo senza perdere lo slancio della vittoria per 7-1 sul Curaçao. La squadra è uscita da quella gara senza nuovi infortuni o squalifiche, quindi l’allenatore può contare su organico al completo.

Il portiere Manuel Neuer, dopo aver superato un problema al polpaccio, resta in porta. In attacco, Nagelsmann potrebbe ruotare gli interpreti per tenere alta la freschezza: Kai Havertz, autore di una doppietta all’esordio, resta certo del posto, ma le ali Deniz Undav e Leroy Sané premono per una maglia da titolare e potrebbero offrire un’opzione tattica diversa contro il solido blocco ivoriano.

Notizie sulla Costa d'Avorio

Emerse Faé deve gestire fatica e scelte di formazione in vista dell’incontro con i tedeschi. Gli Elefanti hanno interrotto la striscia di 19 partite senza sconfitte dell’Ecuador vincendo 1-0 a Filadelfia, ma diversi titolari sono esausti.

Lo staff medico lavora senza sosta per recuperare il centrocampista Ibrahim Sangaré e il capitano Franck Kessié, entrambi reduci da un enorme sforzo difensivo. In difesa, Wilfried Singo ed Emmanuel Agbadou, usciti indenni dai 90 minuti, saranno cruciali per organizzare la retroguardia contro l’attacco tedesco. In attacco Amad Diallo, autore del gol vittoria al 90', resta titolare, mentre le giovani promesse Simon Adingra e Ange-Yoan Bonny premono per avere più spazio e dare velocità alle ripartenze.

Germania-Costa d’Avorio: i duelli chiave

Kai Havertz vs Emmanuel Agbadou

Dopo il rigore trasformato con freddezza e la splendida doppietta contro Curaçao, Kai Havertz resta il punto di riferimento dell'attacco di Julian Nagelsmann. Falso nove, eccelle quando si abbassa per collegare il gioco e aprire varchi. Contro il solido blocco ivoriano dovrà usare la sua intelligenza spaziale per creare spazi a Musiala e Wirtz.

A marcarlo sarà il centrale del Reims Emmanuel Agbadou, solido e roccioso con gli Elefanti contro l’Ecuador. Il blocco basso ivoriano ha retto 90 minuti a Filadelfia, ma ora affronterà i movimenti fluidi e di élite della Germania. Agbadou dovrà restare concentrato e comunicare bene in area centrale, evitando di farsi attirare fuori posizione dalle sue discese, altrimenti aprirà varchi letali per i centrocampisti tedeschi.

Joshua Kimmich vs Franck Kessié

Cuore pulsante della Germania, il capitano Joshua Kimmich ha dettato il ritmo a Houston, gestendo il possesso dal doppio pivot. Contro la Costa d’Avorio dovrà evitare la densità di centrocampo e lanciare rapide transizioni verticali. Se avrà tempo e spazio, cercherà di spezzare le linee ivoriane con i suoi passaggi e di innescare le sovrapposizioni dei terzini per allungare la difesa avversaria.

A ostacolarlo ci sarà il potente Franck Kessié dell’Al-Ahli, motore e capitano della Costa d’Avorio di Emerse Faé. Nella prima giornata la sua fisicità box-to-box è stata decisiva, ma a Toronto sarà fondamentale anche il suo lavoro senza palla. Kessié dovrà aggredire i primi passaggi di Kimmich e seguire in ritardo i centrocampisti tedeschi, per evitare che la Costa d’Avorio resti schiacciata in un guscio difensivo passivo e insostenibile.

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Quali sono le combinazioni del Gruppo E?

A differenza di altri gironi ancora compatti, il Gruppo E ha già visto una fuga in vetta, rendendo il match di Toronto una sfida tra pesi massimi. Entrambe arrivano con tre punti: la Germania ha segnato 7 gol e ne ha subiti 1, mentre la Costa d’Avorio ha vinto 1-0.

Ecuador e Curaçao sono ancora a zero punti, perciò chi vince qui può già prenotare gli ottavi.

Se la Germania vince

Una seconda vittoria consecutiva porterebbe la Germania a 6 punti, garantendo l’accesso agli ottavi con un turno d’anticipo. In base all’esito di Ecuador-Curaçao, un successo potrebbe portare la Germania in vetta al Gruppo E. Così facendo, i tedeschi potrebbero gestire le energie nell’ultima gara contro l’Ecuador, mentre la Costa d’Avorio, ferma a 3 punti, dovrebbe battere il Curaçao per evitare l’eliminazione.

Se la Costa d’Avorio vincesse

Una loro vittoria li porterebbe in vetta con 6 punti, garantendo l’accesso agli ottavi e probabilmente la leadership del girone anche con un pareggio contro Curaçao all’ultima giornata. In tal caso la Germania resterebbe ferma a 3 punti e, pur restando in corsa, dovrebbe poi affrontare un Ecuador pericoloso nell’ultima giornata.

Un pareggio

Un pari al Toronto Stadium lascia entrambe le squadre in testa con 4 punti e un cammino agevole. In tal caso la Germania salirebbe a 4 punti con +6 di differenza reti, la Costa d’Avorio a 4 punti con +1. Entrambe resterebbero imbattute e con un solo punto nell’ultima giornata sarebbero certe di evitare gli spareggi per il terzo posto.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Germania, allenata da Julian Nagelsmann, non ha comunicato infortuni o squalifiche; la formazione probabile sarà definita a ridosso del match.

Anche l’allenatore ivoriano Emerse Fae non ha segnalato infortuni o squalifiche. Non è stata resa nota alcuna formazione. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nei giorni precedenti la partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Germania arriva a Toronto con cinque vittorie consecutive. L’ultima è il 7-1 contro Curaçao all’esordio ai Mondiali il 14 giugno, match che ha evidenziato la sua potenza offensiva. In precedenza aveva superato USA 2-1 (6 giugno) e Finlandia 4-0 (31 maggio). In primavera aveva già battuto Ghana 2-1 e Svizzera 4-3. Totale: cinque vittorie su cinque, 18 gol fatti.

Anche la Costa d’Avorio ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendo solo 3-2 con l’Egitto in Coppa d’Africa a gennaio. Da allora gli Elefanti sono in crescita. Il 4 giugno hanno superato la Francia 2-1 in amichevole e il 14 giugno hanno battuto l’Ecuador 1-0 all’esordio mondiale grazie a Diallo al 90°. A marzo avevano già vinto 1-0 sulla Scozia e 4-0 sulla Corea del Sud. Nelle ultime cinque gare hanno segnato nove gol e incassati sei.

Storia degli scontri diretti

GER Ultima partita CAV 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Germania 2 - 2 Costa d'Avorio 2 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta, il 18 novembre 2009: 2-2 in amichevole con la Germania padrona di casa. Non ci sono altri incontri nel dataset.

Classifica



