Germania-Ungheria dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Germania sfida l'Ungheria nella 3ª giornata del Girone F di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GERMANIA-UNGHERIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Germania-Ungheria

Germania-Ungheria Data: 23 giugno 2021

23 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport (canali da definire)

Sky Sport (canali da definire) Streaming: Sky Go e NOW

La Germania di Joachim Löw affronterà l'Ungheria di Marco Rossi nella 3ª e decisiva giornata del Gruppo F di Euro 2020, che deciderà quali squadre accederanno agli ottavi di finale del torneo. In classifica i tedeschi sono secondi con il Portogallo con 3 punti, mentre i magiari chiudono il girone con un solo punto.

La Die Mannschäft è certa della qualificazione se batte l'Ungheria, diversamente dipenderà anche dai risultati dell'altra sfida fra Portogallo e Francia. Se non perdesse avrebbe comunque buone possibilità di proseguire il torneo, visto che accederanno agli ottavi anche le quattro migliori terze. Serve invece un'altra impresa ai magiari, che dopo il pareggio con la Francia, potrebbero passare il turno battendo i tedeschi.

Germania e Ungheria si sono sfidate 34 volte nella loro storia, ma mai, finora, in una fase finale degli Europei. Il bilancio sorride ai tedeschi, con 13 successi, 11 affermazioni dei magiari e 10 pareggi. Le due Nazionali si sono affrontate anche due volte nella fase finale di un grande torneo internazionale: entrambe nei Mondiali 1954, con successo per 8-3 dell'Ungheria nella fase a gironi, e lo storico 3-2 in finale per Fritz Walter e compagni.

Kai Haverts, con 22 anni e 8 giorni, è diventato il più giovane marcatore dei tedeschi agli Europei e in caso di ulteriore goal potrebbe diventare il 4° più giovane a realizzare almeno 2 reti.

Attila Fiola, unico marcatore finora per l'Ungheria agli Europei, ha realizzato 2 reti nelle ultime 4 presenze in Nazionale, ed è il secondo magiaro più anziano ad andare a segno (31 anni e 122 giorni) dopo Zoltan Gera (37 anni e 61 giorni) contro il Portogallo a Euro 2016. In questa pagina tutte le informazioni su Germania-Ungheria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GERMANIA-UNGHERIA

Germania-Ungheria si disputerà la sera di mercoledì 23 giugno 2021 nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima fra le due Nazionali nella fase finale degli Europei, è in programma alle ore 21.00.

La gara Germania-Ungheria sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky su Sky Sport (canali ancora da definire). La partita non dovrebbe essere invece visibile in chiaro sulla Rai.

Tifosi e appassionati potranno vedere Germania-Ungheria anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà scaricare in precedenza la app per sistemi iOS e Android.

La sfida della 3ª giornata del Gruppo F potrà inoltre essere seguita attraverso NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai suoi utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione di tutte le gare di Euro 2020.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Löw si affiderà al consueto 3-4-3 dei tedeschi. Davanti sarà riproposto dunque il tridente composto da Müller, Gnabry in posizione di falso nove, e Havertz. A centrocampo Kimmich e Gosens agiranno sulle due fasce, con Kroos e Goretzka, al debutto da titolare nel torneo (Gündogan è l'alternativa), come interni. Dietro, davanti al portiere Neuer, Ginter, Hummels e Rüdiger formeranno la difesa a tre dei tedeschi. Ai box il solo Hoffmann per problemi al ginocchio.

Marco Rossi punterà invece sul 3-5-2. Fra i pali agirà Gulacsi. Davanti a lui Botka, Orban e Attila Szalai comporranno la linea a tre difensiva. Le due fasce saranno presidiate da Lovrencsics (favorito su Nego) e da Fiola. In mezzo Schäfer dovrebbe prevalere su Nego per affiancare il playmaker Nagy e Kleinherisler. Il tandem offensivo vedrà Nicolics far coppia dal 1' con Sallai.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Fiola; Nikolics, Sallai.